Ένταση στην εξεταστική για την απόσυρση μαρτύρων από την πλειοψηφία – «Κουκουλώνετε και συγκαλύπτετε»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την απόσυρση συγκεκριμένων μαρτύρων – πρώην προέδρων και αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ – αποφάσισε κατά πλειοψηφία η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μετά από πρόταση της ΝΔ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να επισημαίνει πως όλοι οι πολίτες έχουν βγάλει ήδη τα συμπεράσματά τους και πως όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες έχουν καταθέσει.

«Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 42 συνεδριάσεις και έχουν καταθέσει 65 μάρτυρες» είπε ο πρόεδρος της επιτροπής κατά την έναρξη της συζήτησης επί του καταλόγου των μαρτύρων, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να απορρίπτει την κατ’αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και την κλήση του πρωθυπουργού.

«Η χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους, αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις που να οδηγούν σε ποινικές ευθύνες υπουργών, καταρρίπτοντας θέσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο” σκάνδαλο και ακρίδες. Προκύπτει διαχρονικό πρόβλημα με πολιτικές ευθύνες που η παράταξή μας και ο πρωθυπουργός έχουν αναγνωρίσει», πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης.

Υπενθυμίζεται πως η εξεταστική έχει λάβει παράταση έως τα μέσα Φεβρουαρίου όποτε και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της.

«Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου των μαρτύρων, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία» κατήγγειλε η Μιλένα Αποστολάκη ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και σειρά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Γιατί να εξετάσουμε τους Σκανδαλίδη και Τζουμάκα που υπήρξαν υπουργοί το προηγούμενο αιώνα και όχι τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου την περίοδο που στηνόταν η εγκληματική οργάνωση;» διερωτήθηκε η ίδια.

Για «προφάσεις εν αμαρτίαις» της ΝΔ, η οποία αρνείται να καλέσει ουσιώδεις μάρτυρες, μίλησε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας στην κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων.

Για διάχυση πολιτικών ευθυνών κατηγόρησε την πλειοψηφία η Διαμάντω Μανωλάκου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.