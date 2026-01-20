Α.-Τζιτζικώστας-για-Κύπρο:-«Είναι-απαράδεκτο-το-2026-να-υπάρχει-κράτος-της-ΕΕ-υπό-κατοχή»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού τόνισε την ανάγκη για μια πραγματικά αυτόνομη και ανοιχτή ΕΕ, αντιλαμβανόμενος τις βαθιές αλλαγές στη διεθνή τάξη.

Υπογράμμισε ότι η κατοχή μέρους της Κύπρου παραμένει απαράδεκτη και η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ.

Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, τομείς όπου έχουν συντελεστεί σημαντικά ιστορικά βήματα τον τελευταίο χρόνο.

Το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας για μια πραγματικά αυτόνομη και ανοιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση αντανακλά τους στόχους της σημερινής Κομισιόν και θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρο εν μέσω των βαθιών αλλαγών στη διεθνή τάξη, όπως επισήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Επίτροπος εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε πως «είναι απαράδεκτο το 2026 να υπάρχει ένα κράτος μέλος της ΕΕ που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή», υπογραμμίζοντας ότι η συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία είναι η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης, τομείς στους οποίους έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα.

Αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των ευρωπαϊκών προσπαθειών και μετατροπής των πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένες δράσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την εφαρμογή του προγράμματος SAFE, την ταχεία έγκριση μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα και την άμυνα, τη διατήρηση της στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και την πλήρη υλοποίηση του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Επίτροπος στην ανταγωνιστικότητα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τον περιορισμό των εξαρτήσεων από χώρες εκτός ΕΕ, επισημαίνοντας ότι αυτές αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Όπως ανέφερε, οι δέκα δέσμες μέτρων περιορισμού της γραφειοκρατίας, μαζί με τρεις ακόμη που θα παρουσιαστούν, αναμένεται να μειώσουν τις επαναλαμβανόμενες διοικητικές δαπάνες κατά 11,9 δισ. ευρώ, με θετικά αποτελέσματα για επιχειρήσεις και πολίτες.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε επίσης την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς, ανακοινώνοντας ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα οδικό χάρτη για την ενιαία αγορά έως το 2028.

Νέες πρωτοβουλίες και κοινωνική πολιτική

Στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούνται, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στον νέο νόμο για την ενίσχυση και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που θα παρουσιαστεί στις 29 Ιανουαρίου 2026, συμπεριλαμβάνοντας το «Made in Europe», τις δημόσιες συμβάσεις και τις προϋποθέσεις για ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι οι νέες στρατηγικές της ΕΕ για τα λιμάνια και τη ναυτιλία θα παρουσιαστούν τον Φεβρουάριο.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε την ανάγκη να μην μείνει κανείς πίσω, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αγοραστική δύναμη, τη στέγαση και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας. Εξήγγειλε την παρουσίαση νέου σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και αναφέρθηκε σε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια και ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής, ενώ προανήγγειλε την πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό την άνοιξη.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη προώθησης των ευρωπαϊκών πολιτικών στην υγεία, αλλά και στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών, με έμφαση στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, το ρόλο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και το διεθνές εμπόριο.

Ολοκληρώνοντας, στάθηκε στη σημασία του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και τη θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι μελλοντικών κρίσεων, καλώντας την Κυπριακή Προεδρία να το προωθήσει ως προτεραιότητα.

Τέλος, ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία του Κολλεγίου των Επιτρόπων στην Κύπρο και εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας προς όφελος όλης της Ευρώπης.

- sofokleous10.gr

