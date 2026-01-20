Βαριά διόρθωση στο χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.216,52 μονάδες με πτώση -1,76%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση κοντά στα ενδοσυνεδριακά χαμηλά. Η αρνητική μεταστροφή ήταν διάχυτη, με το επενδυτικό κοινό να μειώνει ρίσκο έπειτα από το έντονα επιβαρυμένο διεθνές κλίμα. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) υποχώρησε στις 5.629,78 μονάδες με -1,80%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε τη μεγαλύτερη διόρθωση, στις 2.585,17 μονάδες με -3,12%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο FTSEM έκλεισε στις 2.799,46 μονάδες με -2,03%.

Τζίρος και συναλλακτική δραστηριότητα

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε περίπου €275 εκατ., με τον όγκο γύρω στα 44,3 εκατ. τεμάχια. Το ισοζύγιο ήταν ξεκάθαρα υπέρ των πτωτικών, αντανακλώντας την αμυντική στάση των χαρτοφυλακίων και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το πρόσφατο ανοδικό σερί.

Πρωταγωνιστές της πίεσης

Ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, οδηγώντας το σύνολο της αγοράς χαμηλότερα. Ενδεικτικά, βαριά δεικτοβαρείς τίτλοι του κλάδου υποχώρησαν αισθητά, ενώ σε μη χρηματοοικονομικούς κλάδους η εικόνα ήταν μικτή, με μεμονωμένες άμυνες σε ενέργεια και επιλεγμένα blue chips να περιορίζουν τις απώλειες χωρίς να αλλάζουν το πρόσημο της συνεδρίασης.

Τεχνική εικόνα δεικτών

Η επιστροφή του Γενικού Δείκτη από τις πρόσφατες κορυφές έφερε δοκιμή ζώνης στήριξης 2.210–2.200 μονάδων. Διατήρηση πάνω από αυτήν τη ζώνη συντηρεί το βραχυπρόθεσμο ανοδικό bias· καθαρό κλείσιμο χαμηλότερα θα άνοιγε περιθώριο για 2.185–2.170 μονάδες. Πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.240–2.255 και κατόπιν στις 2.280–2.300 μονάδες.

Για τον FTSE 25, το βραχυπρόθεσμο στήριγμα χαρτογραφείται στις 5.580–5.560, με επόμενη κρίσιμη ζώνη 5.500–5.480. Αντιστάσεις 5.680–5.720 και έπειτα 5.780–5.820.

Στις τράπεζες, η διόρθωση του κλαδικού δείκτη προς 2.580–2.560 αποτυπώνει έντονο profit taking μετά την υπεραπόδοση προηγούμενων εβδομάδων· ανοδική αντίδραση απαιτεί ανάκτηση 2.620–2.640.

Οι πιέσεις ήταν οριζόντιες, με χρηματοοικονομικά, βιομηχανία και καταναλωτικά δεικτοβαρή να «γράφουν» αρνητικά. Τίτλοι ενέργειας και ορισμένα αμυντικά χαρτιά έδειξαν σχετική ανθεκτικότητα, χωρίς όμως να ανακόψουν τη γενικευμένη εικόνα απομόχλευσης ρίσκου.

Διεθνές φόντο

Το κλίμα στην Ευρώπη παρέμεινε βαρύ, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται εκ νέου πτωτικά. Στις ΗΠΑ, τα futures ξεκίνησαν με αρνητική κλίση, εντείνοντας την αποφυγή ρίσκου διεθνώς. Στο ταμπλό της Αθήνας αυτό μεταφράστηκε σε εντολές μείωσης θέσεων, με αιχμή τις τράπεζες και τα υψηλής στάθμισης blue chips.

Συμπέρασμα

Η συνεδρίαση κατέγραψε καθαρή διόρθωση έπειτα από σημαντικό ράλι εβδομάδων. Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη 2.210–2.200 στον Γενικό Δείκτη κρίνεται καταλυτική για τη διατήρηση της ανοδικής εικόνας. Μια τεχνική αντίδραση εντός των επόμενων συνεδριάσεων δεν αποκλείεται, ωστόσο η ορατότητα παραμένει μειωμένη όσο το διεθνές περιβάλλον είναι νευρικό και τα επιτόκια/γεωπολιτική τροφοδοτούν μεταβλητότητα. Επιλεκτικότητα, διαχείριση ρίσκου και προσοχή στα επίπεδα στήριξης/αντίστασης συνθέτουν το σενάριο της επόμενης ημέρας