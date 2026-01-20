Στην έγκριση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προχώρησε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση.

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ της ΕΧΑΕ η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Μεταξύ αυτών, η έγκριση της μείωσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα, καθώς και η νέα σύνθεση του ΔΣ.

Η σύνθεση του νέου εννεαμελούς ΔΣ έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Manuela Bassi

5. Camille Beudin

6. Sebastien d’Herbès

7. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Giorgio Modica

9. Emilie Rieupeyroux

Κατά τη λήξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης, η διοίκηση της ΕΧΑΕ έκανε λόγο για την «αφετηρία μιας νέας εποχής» για την ΕΧΑΕ με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό, τονίζοντας ότι η σύνδεση με το δίκτυο της Euronext συνιστά ιστορική στιγμή για την ελληνική αγορά, τις εισηγμένες, την επενδυτική κοινότητα και τους μετόχους.

Παράλληλα, περιέγραψε την εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext ως «ψήφο εμπιστοσύνης» που θα συνεισφέρει στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και στην καλύτερη διασύνδεση του ΧΑ με τις διεθνείς αγορές.