    Tuesday, January 20
    ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,7% για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο

    Οικονομία

    O γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 7,2% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

    Αύξηση 0,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

    1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

    • Αύξηση κατά 18,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
    • Αύξηση κατά 0,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

    2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

    • Αύξηση κατά 1,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
    • Μείωση κατά 0,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

    Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 7,2% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

