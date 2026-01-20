ΕΝΦΙΑ: Οι κινήσεις – SOS που μειώνουν τον λογαριασμό

Περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες διορθώσεις ή μεταβολές στοιχείων στο έντυπο Ε9 και να μειώσουν τον φετινό ΕΝΦΙΑ.

Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στο Τaxis στα τέλη Φεβρουαρίου και η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις από τον Μάρτιο έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αφορά κυρίως όσους φορολογούμενους απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα εντός του 2025 με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, αφορά όσους το προηγούμενο έτος:

Απέκτησαν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα πάσης φύσεως όπως κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και άλλες εκτάσεις.

Πούλησαν η μεταβίβασαν στα παιδιά τους ή σε συγγενικά πρόσωπα ακίνητα.

Είχαν μεταβολές στα εμπράγματα δικαιώματα όπως είδος και ποσοστό κυριότητας και επικαρπία.

Είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους που δεν οφείλονται σε απόκτηση αλλά σε μετατροπή ημιυπαίθριων σε χώρους κύριας χρήσης της κατοικίας, σε νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος, σε ανέγερση, η αποπεράτωση, η κατεδάφιση κτίσματος η αύξηση της επιφάνειας υφιστάμενου κτίσματος με προσθήκες κ.α.

Για τη διόρθωση ή την υποβολή νέας δήλωσης Ε9, οι φορολογούμενοι ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, επιλέγουν το έτος υποβολής της δήλωσης και δημιουργούν τη σχετική δήλωση μέσω της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ενημερώνουν τα στοιχεία της περιουσίας τους εισάγοντας, τροποποιώντας ή διαγράφοντας ακίνητα στους σχετικούς πίνακες. Για κάθε ακίνητο απαιτείται η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων, όπως τα τετραγωνικά μέτρα, το είδος δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, καθώς και ο γεωγραφικός εντοπισμός του ακινήτου. Σε περιπτώσεις μεταβολών, προστίθενται στοιχεία συμβολαίων ή διαθηκών, αν υπάρχουν, ενώ στο τέλος, γίνεται έλεγχος της νέας περιουσιακής εικόνας μέσω προεπισκόπησης και υποβάλλεται οριστικά η δήλωση.

Αυτόματο Ε9

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.

Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα, δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.

Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει και η δυνατότητα υποβολής δήλωσης Ε9 για το 2027, για μεταβολές που ισχύουν από 1/1/2026, ώστε ό,τι αλλάζει φέτος να μην επιστρέψει ως νέος λογαριασμός την επόμενη χρονιά.