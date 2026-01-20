Ευρωβουλή:-Θετική-υποδοχή-στην-κυπριακή-Προεδρία-της-ΕΕ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος-μέλος υπό ξένη κατοχή και παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, δίνοντας έμφαση στην Άμυνα, την Ανταγωνιστικότητα, τη Μετανάστευση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Κατά την ομιλία του, επεσήμανε πως “δεν μπορεί να καταρρέουν σύνορα στην Ευρώπη”, υπογραμμίζοντας την αλληλεγγύη προς τον λαό της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας, και χαρακτήρισε την πρωτοβουλία SAFE ως “εμβληματικό έργο”.

Η ομιλία κινήθηκε σε φιλοευρωπαϊκούς τόνους και προκάλεσε θετικά σχόλια ακόμα και από ευρωσκεπτικιστές και μέλη των “Πράσινων”, αναδεικνύοντας τα καίρια ζητήματα που έθιξε για την πολιτική της ΕΕ.

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη οι ευρωβουλευτές στη συζήτηση για την κυπριακή προεδρία στο Στρασβούργο. Kριτική για μεταναστευτικό, Mercosur.Ανταπόκριση από το Στρασβούργο Η Κύπρος είναι «το μοναδικό κράτος-μέλος, που βρίσκεται υπό ξένη κατοχή». Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε τη σημερινή ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Άμυνα, την Ανταγωνιστικότητα, τη Μετανάστευση, αλλά και τις επίκαιρες γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Δεν μπορεί να καταρρέουν σύνορα στην Ευρώπη, γιατί τότε τα πάντα γίνονται διαπραγματεύσιμα, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Γροιλανδία, είτε αλλού» ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος, ενώ υπογράμμισε ότι «στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα στον λαό της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας» και χαρακτήρισε «εμβληματικό έργο» την πρωτοβουλία SAFE. Η ομιλία Χριστοδουλίδη κινήθηκε σε ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκούς τόνους και έθιξε καίρια ζητήματα, προκαλώντας θετικά σχόλια, ακόμη και από «Πράσινους» ή και ευρωσκεπτικιστές ευρωβουλευτές.

Ασφαλώς, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε ότι «προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση του σχεδίου για την προσιτή στέγαση, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και τις εθνικές αρμοδιότητες» και είναι άξιο απορίας πώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση -που αποτελεί και διακήρυξη της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- από τη στιγμή που η στέγαση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή από τον επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο Γερμανός πολιτικός ανέφερε ότι η Κύπρος «είναι ένα κράτος-κλειδί για την ευρωπαϊκή ιστορία, ήταν η αφετηρία του Απόστολου Παύλου, ο οποίος έφερε τον Χριστιανισμό στην Ευρώπη», ενώ απένειμε εύσημα στην Κύπρο για τους υψηλούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης, που φτάνουν το 3% ετησίως.

Κομισιόν χωρίς Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Για πρώτη φορά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν έδωσε το παρών σε μία αναλυτική συζήτηση για τις προτεραιότητες της εκ περιτροπής Προεδρίας στην ΕΕ. Και αυτό γιατί το πρωί της Τρίτης βρισκόταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, σε μία τελευταία ίσως προσπάθεια να «συνετίσει» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ήταν μία εκπληκτική σύμπτωση (ή δεν ήταν σύμπτωση;) το ότι, ακριβώς στο δευτερόλεπτο που ολοκληρωνόταν η ομιλία Χριστοδουλίδη στο Στρασβούργο, ξεκινούσε η ομιλία φον ντερ Λάιεν στο Νταβός.

Αξιομνημόνευτο το σχόλιο από τον «Πράσινο» Ολλανδό Μπας Έικχουτ στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής: «Ξέρουμε ότι η κυπριακή Προεδρία θα επισκιαστεί από ένα άτομο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ας είμαστε ειλικρινείς, ο Ντόναλντ Τραμπ βιάζεται, γιατί το φθινόπωρο έχει τις ενδιάμεσες εκλογές (για το Κογκρέσο). Επομένως ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί τους επόμενους μήνες, επί κυπριακής προεδρίας».

Την Κομισιόν εκπροσώπησε την Τρίτη στη συζήτηση του Στρασβούργου για την κυπριακή Προεδρία ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Αγκάθι» η συμφωνία Mercosur

Μεμονωμένες φωνές κριτικής ακούστηκαν από ορισμένους ευρωβουλευτές για τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, αλλά και τη συμφωνία Mercosur. Ενδεικτικό ήταν το σχόλιο από τον ευρωβουλευτή του κυπριακού κόμματος ΑΚΕΛ Γιώργου Γεωργίου, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς: «Παραλαμβάνουμε μία Ευρώπη που εξυπηρετεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. (…) Δείτε τους νέους και τους αγρότες: Με την Mercosur τους διαλύουμε…»

Την Τρίτη εκατοντάδες αγρότες- οι περισσότεροι από τη Γαλλία τη Γερμανία και την Ιταλία- προχώρησαν σε κινητοποιήσεις στο κέντρο του Στρασβούργου, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τη μείωση των εισοδημάτων τους και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur. Κάποια στιγμή πλησίασαν στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο ωστόσο βρισκόταν σε αστυνομικό κλοιό από το πρωί, για λόγους ασφαλείας. Αντίστοιχη κινητοποίηση γινόταν την ίδια ώρα στην άλλη πλευρά των συνόρων και συγκεκριμένα στην πόλη της Στουτγάρδης, μπροστά από το υπουργείο Γεωργίας του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

- Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.