Εύκολοι-στα-λόγια,-δύσκολοι-στην-πράξη-οι-δασμοί-Τραμπ-σε-6-χώρες-της-ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με την επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ χώρες εξαιτίας της εναντίωσής τους στις φιλοδοξίες του για την Γροιλανδία.

Μπορεί όμως ο Τραμπ να θέσει ως στόχο μεμονωμένες χώρες που λειτουργούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς;

Θεωρητικά, ναι, αλλά στην πράξη μοιάζει ανέφικτο.

Όταν του ετέθη αυτή η τεχνικού χαρακτήρα και εξαιρετικά επίκαιρη ερώτηση, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γέλασε και είπε: «Οκ, πάρτε βαθιά ανάσα». Και συνέχισε δίνοντας την απάντησή του.

Οι απειλές του Τραμπ αφορούν έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – την Δανία, την Φινλανδία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Σουηδία – καθώς και την Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ό,τι αφορά τις έξι πρώτες χώρες, η ΕΕ λειτουργεί οργανωμένη σε ενιαία αγορά και τελωνειακή ένωση, πράγμα που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι τα αγαθά που παράγονται στις χώρες αυτές και μπορούν να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν εντός της ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς καταγραφή της προέλευσής τους.

Πολλά αγαθά επίσης κατασκευάζονται με την συμμετοχή πολλών χωρών μελών: ένα αυτοκίνητο μπορεί να συναρμολογείται στην Γερμανία με εξαρτήματα που προέρχονται από την Σλοβακία κοκ…

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, «από τελωνειακής και επιχειρησιακής πλευράς», θα ήταν «πολύ δύσκολο να αποδώσει εμπορεύματα σε ένα και μοναδικό κράτος μέλος», τόνισε ο Ολοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Βάσει των ευρωπαϊκών νόμων, τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή φέρουν άλλωστε σφραγίδα «maαde in EU» και όχι «made in France», «made in Danemark» κοκ…Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει μία χώρα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα.

«Λοιπόν συνοψίζοντας, τεχνικά είναι δυνατόν, αλλά είναι σημαντικά πολύπλοκο από πλευρές γραφειοκρατίας και διαδικασιών», σύμφωνα με την Κομισιόν.

Καθώς η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκουν στην ΕΕ, τίποτε δεν εμποδίζει την φορολόγηση των προϊόντων τους.

