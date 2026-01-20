Η-galanis-sports-data-σε-νέα-εποχή-ανάπτυξης-και-στρατηγικού-μετασχηματισμού

Η διοικητική ομάδα ενισχύεται από έμπειρα στελέχη με βαθιά γνώση της αθλητικής βιομηχανίας και της πληροφορικής, συνδυάζοντας την πολύτιμη εμπειρία του παρελθόντος με τη φρεσκάδα της σύγχρονης τεχνολογικής σκέψης.

Η ιστορική ηγέτιδα στην καταγραφή και ανάλυση αθλητικών δεδομένων στην Ελλάδα, η Galanis Sports Data, ανακοινώνει την είσοδό της σε μια νέα, δυναμική φάση στρατηγικού μετασχηματισμού. Με εφόδιο μια διαδρομή 40 ετών αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας, η εταιρεία αναβαθμίζει τη διοικητική της δομή και το επενδυτικό της πλάνο, με στόχο ​την καθιέρωσή της ως κορυφαίου αθλητικού τεχνολογικού παρόχου στη χώρα.

Το ανανεωμένο διοικητικό σχήμα διαμορφώνεται ως εξής: Σύμβουλος Διοίκησης παραμένει ο Κώστας Γαλάνης, νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Ηλίας Ρούπτσος, τη θέση του Αντιπροέδρου ο Γιάννης Μπίκας. Καθήκοντα νέου Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Θανάσης Μπασδέκης, ​ ο οποίος έχει μακρά θητεία στον χώρο του αθλητικού marketing και των αθλητικών διοργανώσεων.

Η αλλαγή σελίδας επισφραγίζεται με μια σειρά νέων επενδύσεων, οι οποίες θωρακίζουν τη σταθερότητα και σηματοδοτούν το δυναμικό αναπτυξιακό πρόγραμμά της.

Επένδυση στην καινοτομία και την υπεροχή

Η Galanis Sports Data προχωρά σε ριζικό εκσυγχρονισμό, εστιάζοντας σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Τεχνολογική Αναβάθμιση: Επένδυση σε υποδομές επόμενης γενιάς για ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία δεδομένων.

Νέες Υπηρεσίες: Ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων για όλους τους φορείς του αθλητισμού, που απαντούν στις ανάγκες της σύγχρονης αθλητικής αγοράς.

Στρατηγικές Συνεργασίες: Ενίσχυση του δικτύου συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέτοντας νέα πρότυπα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

​Ο Θανάσης Μπασδέκης έδωσε το στίγμα της «επόμενης μέρας», τονίζοντας ότι: «Η Galanis Sports Data αποτελεί εδώ και 40 χρόνια σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία και την ποιότητα των αθλητικών δεδομένων στην Ελλάδα. Η ανάληψη της ηγεσίας της εταιρείας σε αυτή τη συγκυρία σηματοδοτεί τη συνειδητή συνέχιση και ενίσχυση ενός ισχυρού brand και μιας σημαντικής κληρονομιάς. Με σεβασμό στο έργο που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην τεχνολογία και σε στρατηγικές συνεργασίες, ώστε να εξελίξουμε την Galanis Sports Data σε έναν σύγχρονο sports-tech οργανισμό με διεθνή προοπτική. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε ο αξιόπιστος πυλώνας της αθλητικής πληροφορίας και ταυτόχρονα να ανοίξουμε νέους δρόμους καινοτομίας για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό».