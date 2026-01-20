Ιράτσε Γκαρθία – Πέρεθ στη «Ν»: Αδύνατον να εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ με τους δασμούς Τραμπ

Η πρόεδρος των Ευρωσοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρθία – Πέρεθ ήταν ξεκάθαρη, απαντώντας σε ερώτηση της «Ν» στο Στρασβούργο: «βιώνουμε έναν εμπορικό πόλεμο από τον Πρόεδρο Τραμπ και υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον η Ευρώπη να υιοθετήσει οποιοδήποτε κανόνα» από τη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ στην Σκωτία.

«Υπάρχει η πολιτική βούληση και νομίζω είναι προφανές, όταν ο πρόεδρος Τραμπ κάνει εμπορικό πόλεμο και αυξάνει τους δασμούς, πως είναι αδύνατον η ΕΕ να υιοθετήσει κανέναν κανονισμό για μηδενικούς δασμούς», απάντησε στη Ναυτεμπορική από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο η Ιράτσε Γκαρθία.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο βάζει «φρένο» στην ιστορική συμφωνία εμπορίου, που υπέγραψαν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ στην Σκωτία, λόγω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, μετά τους τελευταίους τιμωρητικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ιράτσε Γκαρθία, σε ενημέρωση Τύπου στο Στρασβούργο, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, τόνισε πως «η ΕΕ πρέπει επιτέλους να μιλήσει στη γλώσσα του Τραμπ και να μην διστάζει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς την κ. Φον ντερ Λάιεν και την κ. Κάγια Κάλας». «Πρέπει να καταλάβει ο κ. Τραμπ πως δεν ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου».

«Η Mercosur η καλύτερη απάντηση στον Τραμπ»

Η κ. Γκαρθία, αναφερόμενη στους τιμωρητικούς δασμούς του Αμερικανού προέδρου και στις απειλές του για νέους, τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ – ΗΠΑ και πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το «εργαλείο ενάντια στον εξαναγκασμό». «Είναι καιρός να βγάλουμε όλα τα χαρτιά στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, η Ιράτσε Γκαρθία σημείωσε πως «είναι ενέργειες παράνομες» και πως «το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πετρέλαιο».

Τάχθηκε ωστόσο υπέρ της συμφωνίας Mercosur, καθώς, όπως υποστήριξε, «είναι η καλύτερη απάντηση στον Τραμπ. Είναι κρίσιμο να εφαρμοστεί».