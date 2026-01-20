Καραχάλιος-στον-ΣΚΑΪ:-Υπερδεξιά-μεσαιωνικού-τύπου-η-Καρυστιανού,-διχάζει-την-κοινωνία-με-τις-αμβλώσεις

«Όταν μιλάς πολιτικά, θα πρέπει να έχεις όρους και κανόνες. Ήδη προσέφυγα στον Ιατρικό Σύλλογο εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού κάνοντας και καταγγελία», ανέφερε ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για «τραγέλαφο» που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. «Η ίδια είπε ότι χρειάζομαι ψυχίατρο και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη “ειλικρινά”. Οι λέξεις στην πολιτική μετράνε. Άρα δεν είναι εν τη ρύμη του λόγου. Όταν λέει κάτι τέτοιο μια γιατρός με 80% αναγνωρισιμότητα, έχει άλλη βαρύτητα. Βάσει των διατάξεων και των νόμων θα πρέπει να γνωρίζει η κ. Καρυστιανού ότι εδώ δεν έχουμε μόνο μια επίθεση, αλλά και παραβίαση στα δικαιώματα δημόσιας υγείας ενός πολίτη».

«Το κάνει μια γιατρός. Έχει παραβεί και τη δεοντολογία, έχει κάνει παράβαση καθήκοντος και βάσει του κανονισμού απαγορεύεται να ηθικολογήσει δημόσια», όπως είπε ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας. Ερωτηθείς αμέσως μετά για τους δικούς του χαρακτηρισμούς απέναντι στην κ. Καρυστιανού περί «μυθομανούς», σημείωσε πως μια γυναίκα που λέει στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια πως δεν θα κάνει κόμμα και κάνει κόμμα, προφανώς έχει πει ψέματα.

«Μια γυναίκα που λέει πως δεν έχει πρόβλημα να παραιτηθεί αν της το ζητήσει ο Σύλλογός της και όταν της το ζητάει δεν το κάνει, προφανώς λέει ψέματα. Και κάνει κάτι ακόμα χειρότερο: λέει ότι σιωπά για όσα συμβαίνουν στον Σύλλογο. Δηλαδή αυτό για το οποίο κατηγορείται ο πρωθυπουργός περί μπαζώματος, το έκανε η ίδια με τον Σύλλογο. Δηλαδή μπάζωσε τις αλήθειες και το ερώτημα είναι: ποιος ήταν υπεύθυνος σε αυτά;»

«Συνεργάτες της Καρυστιανού ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη»

Στη συνέχεια, με αφορμή τα όσα δήλωσε χθες η Μαρία Καρυστιανού περί αμβλώσεων, ο κ. Καραχάλιος σχολίασε πως η ίδια ταυτίζεται με τα πιο ακραία και αντιδραστικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, μιλώντας για «αναχρονισμό». «Ανοίγει ένα κλειστό θέμα και διχάζει για άλλη μια φορά. Δίχασε την οικογένειά της, δίχασε τους γονείς, δίχασε τον Σύλλογο. Τώρα έρχεται να διχάσει την ελληνική κοινωνία με κάτι που έχει κλείσει και δεν μας αφορά. Αντί να κάνει αντιπολίτευση, βάζει θέματα που δεν απασχολούν ούτε την κυβέρνηση ούτε την αντιπολίτευση ούτε την κοινωνία».

«Είτε δεν αντιλαμβάνεται τι λέει είτε αντιλαμβάνεται και το κάνει για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη σε θέματα που δεν είναι πια επίκαιρα», πρόσθεσε. «Επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις η κ. Καρυστιανού: είναι μια υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου, μια γυναίκα που μεγάλωσε σε υπερσυντηρητικό περιβάλλον και περιβάλλεται σήμερα από πρόσωπα που εκπροσωπούσαν ούτε καν τα κόμματα που υποστηρίζουν τον χριστιανικό βίο, αλλά κάτι πιο σκληρό. Χθες συνεργάτης της άνοιξε θέμα περί επαναποινικοποίησης της μοιχείας».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Αυτό που ετοιμάζει είναι ένα υπερδεξιό μόρφωμα με πάρα πολύ επικίνδυνες ρίζες σε χώρους που ελέγχονται ακόμη και από τη Δικαιοσύνη Ξέρω ακριβώς τι λέω. Η κ. Γρατσία – την οποία λέω και υπερπρόεδρο – προέρχεται από το κόμμα της ΝΙΚΗΣ και φραξιονίζει με πρώην βουλευτές του κόμματος αυτού. Η κ. Καρυστιανού το πρωί λέει Α, το βράδυ λέει Β».

sofokleous10.gr

