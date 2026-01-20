Close Menu
    «Καυτοί» διάλογοι στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ – Γερουλάνος και Δούκας απέναντι σε Ανδρουλάκη

    Με έντονους διαλόγους, αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και σκληρή κριτική για την πορεία του κόμματος πραγματοποιήθηκε η Πολιτική Γραμματεία στο ΠΑΣΟΚ. Μετά τις «βολές» του Χάρη Δούκα εναντίον του προέδρου του κόμματος, στην επίθεση φέρεται να βγήκε και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διάλογο σε υψηλούς τόνους με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

    Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παύλος Γερουλάνος φέρεται να είπε: «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων».

    Ο Νίκος Ανδρουλακης δεν άφησε αναπάντηση τη μομφή, απαντώντας: «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;».

    Για να συνεχιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες ο διάλογος: 

    Γερουλάνος: «Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα».

    Ανδρουλάκης: «Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ».

    Γερουλάνος: «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».

    Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να είχε διάλογο και με τον Χάρη Δούκα, στον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε: 

    «Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα». 

    «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;», απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων.

    Η Άννα Διαμαντοπούλου απευθυνόμενη στον Χάρη Δούκα για τις διαρροές στον Τύπο ενώ διεξάγεται η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, φέρεται να είπε: «Τι ειναι αυτα που κανεις; Απαραδεκτο. Δεν ειναι μια δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου». 

    Για αν απαντήσει ο Χάρης Δούκας: «Μυστικό είναι; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου».
     

