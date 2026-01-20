Κοινή-δήλωση-των-υφυπουργών-Εξωτερικών-της-Ελλάδας-και-της-Τουρκίας

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, συναντήθηκαν στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2026 και πραγματοποίησαν τον 5ο γύρο διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου που είχε καθιερωθεί μεταξύ των δύο χωρών το 2023.

Οι Υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, ανασκόπησαν τις εξελίξεις από την τελευταία συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Επιπλέον, οι δύο ομόλογοι εξέτασαν επίσης τις προετοιμασίες για το 6ο Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω επέκταση των τομέων διμερούς και διεθνούς συνεργασίας

