«Μάτωσε» η Wall: Μαζικό sell off λόγω δασμών και Γροιλανδίας – Έχασε 870 μονάδες ο Dow

Οι αμερικανικές μετοχές υπέστησαν σημαντικές απώλειες την Τρίτη 20/1, μετά την ένταση του λόγου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, απειλώντας να επιβάλει νέους δασμούς σε χώρες που αντιτίθενται στην πώληση της δανικής περιοχής στις ΗΠΑ. Οι δείκτες δεν ανέκαμψαν ούτε μετά το σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τα επιτεύγματα του ενός χρόνου στην εξουσία.

Σε κλίμα έντασης και με φόντο την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε νωρίτερα απόψε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την επιστροφή του στην προεδρία, όπου ανέφερε ότι είναι μια καταπληκτική περίοδος για τις ΗΠΑ, μόνο που αυτό δεν επηρέασε τους δείκτες στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν και το δολάριο υποχώρησε, καθώς η απειλή Τραμπ προκάλεσε φυγή κεφαλαίων από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Η δανέζικη ασφαλιστική εταιρεία συντάξεων AkademikerPension ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποσύρεται από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα λόγω ανησυχιών για το χρέος των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 870,74 μονάδες, ή 1,76%, κλείνοντας τη συνεδρίαση στις 48.488,59 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 2,06%, κλείνοντας στις 6.796,8 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite μειώθηκε κατά 2,39%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 22.954,32 μονάδες. Οι απώλειες της ημέρας οδήγησαν τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq σε αρνητική πορεία για το έτος, με τον πρώτο να υποχωρεί σχεδόν κατά 1% και τον Nasdaq κατά 1,2%. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), ο λεγόμενος «δείκτης φόβου» της Wall Street, εκτοξεύτηκε σε υψηλό 20,69, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από τις 25 Νοεμβρίου, και τελευταία διαπραγματευόταν πάνω από 20.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο ότι οι εισαγωγές των ΗΠΑ από οκτώ μέλη του ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωμένη αγορά της Γροιλανδίας». Οι δασμοί θα ξεκινούν από 10% την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου, όπως είπε ο Τραμπ.

Παράλληλα, απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια, μετά από αναφορές ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δεν συμφωνεί να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Board of Peace» του Τραμπ. Επίσης, επέκρινε τη Βρετανία, χαρακτηρίζοντας «μεγάλη ανευθυνότητα» την απόφασή της να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στη Μοριτία, όπου υπάρχει στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Βρετανίας, προσθέτοντας ότι αυτό είναι «άλλος ένας λόγος εθνικής ασφάλειας για την απόκτηση της Γροιλανδίας».

Ο Brad Long, επικεφαλής επενδύσεων στην Wealthspire, δήλωσε στο CNBC ότι οι τελευταίες εξελίξεις επηρεάζουν τις μετοχές, δεδομένου ότι η αγορά «ήδη τιμολογείται για τελειότητα» με «υψηλές» αποτιμήσεις και προσδοκίες κερδών. «Οι δασμοί δεν είναι καινούργιο φαινόμενο και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία επίσης δεν είναι νέο, αλλά η όπλιση των δασμών για την επίτευξη μη-οικονομικών στόχων είναι κάτι νέο», είπε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις απειλές Τραμπ για νέους δασμούς «απαράδεκτες» και εξετάζουν πιθανές αντιμέτρα, με τη Γαλλία να πιέζει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο οικονομικό της όπλο, γνωστό ως «Μηχανισμός Αντι-Εξαναγκασμού».

Ο Ray Dalio, ιδρυτής της Bridgewater Associates, προειδοποίησε στο CNBC: «Αν λάβουμε υπόψη τις συγκρούσεις, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πιθανότητα οικονομικών πολέμων. Δηλαδή, ίσως δεν υπάρχει η ίδια διάθεση να αγοράζουν αμερικανικό χρέος».

Ο Τραμπ, που αναμένεται να μιλήσει στο Νταβός την Τετάρτη, δήλωσε ότι συμφώνησε να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο φόρουμ για τα σχέδιά του σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, υπερασπίστηκε την πρόταση Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, δηλώνοντας στο CNBC: «Αυτό θα σταματήσει οποιονδήποτε τύπο στρατιωτικής σύγκρουσης, οπότε γιατί να μην προλάβουμε το πρόβλημα πριν ξεκινήσει;».

Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 1,5% – Ο χρυσός έσπασε και το “φράγμα” των 4.700 δολαρίων

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν την Τρίτη λόγω της προσωρινής διακοπής της παραγωγής στα πετρελαϊκά πεδία του Καζακστάν και των προσδοκιών για ισχυρότερη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης καυσίμων.

Οι traders παράλληλα στάθμισαν τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Το αργό τύπου West Texas Intermediate παραδόσεως Μαρτίου κέρδισε 1,02 δολάρια, ή 1,72%, για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 60,36 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να προσθέτει 98 σεντς ή 1,53%, στα 64,92 δολάρια το βαρέλι.

Ο χρυσός, αλλά και το ασήμι, σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά, την Τρίτη, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Ειδικότερα, ο χρυσός ξεπέρασε το πρωτοφανές όριο των 4.700 δολαρίων ανά ουγγιά και το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 95 δολάρια.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε σχεδόν 2% στα 4.757,33 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα την ίδια μέρα είχε φτάσει στο ρεκόρ των 4.765,93 δολαρίων. Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο έκλεισαν 3,7% υψηλότερα στα 4.765,80 δολάρια/ουγγιά.

Το ασήμι σημείωσε άλμα 6,56% στα 94,38 δολάρια/ουγγιά, ενώ νωρίτερα έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 95,87 δολάρια. Το λευκό μέταλλο “εκτοξεύθηκε” περίπου 147% το 2025 και έχει κερδίσει πάνω από 32% από την αρχή του 2026.