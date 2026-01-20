Μαρινάκης-στον-ΣΚΑΪ-για-αγρότες:-Ανεχτήκαμε-φασίζουσα-συμπεριφορά-για-να-εκτονωθεί η-κατάσταση

«Έχει δοθεί ξεκάθαρη εντολή οι αρχές να μην επιτρέψουν να κλείσουν ξανά οι δρόμοι. Πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση έδειξε ανοχή όλο αυτό το διάστημα σε μια «φασίζουσα συμπεριφορά που συνιστά παράνομη πράξη», για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Σε ερώτηση αν μπορεί να φτάσει το ρεύμα για τους αγρότες στα 7 λεπτά υπογράμμισε ότι «το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, έχει γίνει», προσθέτοντας ότι «έχουμε το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη».

Τόνισε παράλληλα ότι τα αρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται ανάλογα αιτήματα που έχει υποβάλλει και η βιομηχανία.

Με αφορμή την αυριανή συζήτηση στη Βουλή επί της προτάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «το νόημα της διακομματικής επιτροπής είναι να φύγουμε από τα στενά αιτήματα και να δούμε πώς θα έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας, αλλά και να παρουσιαστούν πολιτικές που δεν έχουν αναδειχθεί».

Αναφορικά για τη Γροιλανδία τόνισε ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς αστερίσκο, ότι «δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο» αλλά όπως ανέφερε «αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις».

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι αναμένεται η οριστικοποίηση της ημερομηνίας.

«Πιστεύουμε στον διάλογο. Στον διάλογο διεκδικείς και δεν υποχωρείς από πάγιες εθνικές θέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.



sofokleous10.gr

