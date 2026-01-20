Με-θετικό-πρόσημο-ο-τζίρος-στη-βιομηχανία-τον-Νοέμβριο-του-2025

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε ο τζίρος της εγχώριας βιομηχανίας τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

- ΕΛΣΤΑΤ

Σε μηνιαία βάση ωστόσο καταγράφηκε πτώση. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Νοεμβρίου 2025 υποχώρησε κατά 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.