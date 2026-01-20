Με-τη-διαδικασία-κατεπείγοντος-τα-90-δισ.-ευρώ-προς-την-Ουκρανία

Επιταχύνονται οι νομοθετικές διαδικασίες για το δάνειο 90 δισ. της ΕΕ προς την Ουκρανία, το οποίο και θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα είναι εγγυημένο από το λεγόμενο «περιθώριο» του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο αυτό μέσο, εάν εγκριθεί, θα παρέχει στρατιωτική βοήθεια και γενική δημοσιονομική στήριξη στην κυβέρνηση του Κιέβου, καθώς και στήριξη στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και στην ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας.

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης να επιταχύνουν τις εργασίες τους σχετικά με συνοδευτική πρόταση για την τροποποίηση Μέσου Διευκόλυνσης για την Ουκρανία και σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου να εφαρμόσει τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 24 κράτη μέλη (εξαιρουμένης της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας) να χορηγήσουν στην Ουκρανία το προαναφερθέν δάνειο.

Η οριστική πρόταση θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.