Μπέσεντ:-Ο-Τραμπ-μπορεί-να-λάβει-την-απόφαση-για-την-προεδρία-της-fed-ήδη-από-την-επόμενη-εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ήδη από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Υποθέτω ότι ο πρόεδρος θα καταλήξει σε μια απόφαση, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε κάνει ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Έχουμε διεξάγει μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Έντεκα πολύ ισχυροί υποψήφιοι. Τώρα έχουμε μείνει σε τέσσερις κατηγορίες. Ο πρόεδρος έχει συναντηθεί προσωπικά με όλους τους υποψηφίους».

Ο Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία ως πρόεδρος της Fed λήγει τον Μάιο, επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια αρκετά γρήγορα.

Οι τέσσερις κορυφαίοι υποψήφιοι για τη θέση είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο πρώην διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, και ο επικεφαλής επενδύσεων ομολόγων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ.

Ο Πάουελ, που προτάθηκε από τον Τραμπ το 2017, δεν χρειάζεται να αποχωρήσει εντελώς από την Fed μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο και δεν έχει υποδείξει τι θα κάνει.

Με πληροφορίες από Reuters