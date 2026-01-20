Οι απειλές Τραμπ για δασμούς έφεραν το «πάγωμα» της ψήφισης της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ – Οι αντιδράσεις των ευρωομάδων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό σήμερα.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις τελευταίες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των ευρωομάδων σχεδόν όλου του πολιτικού φάσματος.

Η στάση των ευρωομάδων

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαίωσε το πάγωμα των συζητήσεων γύρω από αυτή τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι και προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αλλά την κατάργηση των δασμών σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές στην ΕΕ. Το να μην επιτραπεί στις αμερικανικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς δασμούς είναι ένα «πολύ ισχυρό εργαλείο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός μοχλός. Δεν νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή αγορά» είπε από την πλευρά της η Βαλερί Χάγιερ, η πρόεδρος του κεντρώου Renew.

Αντιθέτως, ένα τμήμα της ακροδεξιάς τάχθηκε κατά του παγώματος της συμφωνίας. «Πιστεύουμε ότι είναι λάθος», είπε ο συμπρόεδρος της ευρωσκεπτικιστικής, συντηρητικής ομάδας Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Νικόλα Προκατσίνι.

Ωστόσο, η ομάδα «Πατριώτες», της οποίας προεδρεύει ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, τάχθηκε υπέρ της «αναστολής» της συμφωνίας.

Το πάγωμα των συζητήσεων στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμποδίζει την επικύρωση και κατά συνέπεια την εφαρμογή της συμφωνίας.

Το «εμπορικό μπαζούκα»

Οι διάφορες πολιτικές ομάδες δεν εμφανίζονται τόσο ενωμένες σε ό,τι αφορά τις άλλες πιθανές απαντήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στις απειλές του Τραμπ. Το ΕΛΚ έκανε έκκληση για «αποκλιμάκωση», αρνούμενο να θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταστολής του καταναγκασμού (ACI), που θα επέτρεπε για παράδειγμα να περιοριστεί η πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Προκατσίνι.

Η προσφυγή σε αυτόν τον μηχανισμό, τον αποκαλούμενο και «οικονομικό μπαζούκα» της Ευρώπης, στηρίζεται από τις άλλες πολιτικές ομάδες του ΕΚ.

