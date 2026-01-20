Ο-πρώην-βουλευτής-της-Νίκης-που-βανδάλισε-την-Εθνική-Πινακοθήκη-υπερασπίζεται-την-Καρυστιανού-για-τις-αμβλώσεις

Με δημόσια ανάρτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής και καρδιοχειρουργός Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα για τον βανδαλισμό έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, παρεμβαίνει στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τις αμβλώσεις, υπερασπιζόμενος τη Μαρία Καρυστιανού και καταγγέλλοντας απόπειρα δημόσιας «παγίδευσής» της μέσω στοχευμένων ερωτήσεων.

Στην ανάρτησή του, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι η ερώτηση που απευθύνθηκε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις δεν είχε χαρακτήρα διαλόγου, αλλά στόχο τη δημόσια έκθεσή της. Όπως αναφέρει, επρόκειτο για «στοχευμένη» παρέμβαση, ενταγμένη –κατά την άποψή του– σε μια ευρύτερη προσπάθεια φίμωσης όσων αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα.

Ο ίδιος κάνει παραλληλισμούς με προσωπικές εμπειρίες του από την περίοδο της πανδημίας, αλλά και από δημόσιες τοποθετήσεις του για τις εκτρώσεις και τον γάμο των ομοφυλόφιλων, υποστηρίζοντας ότι όσοι «φέρνουν κάτι νέο» επιχειρείται να «καούν» ηθικά.

Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα «ήρεμα νερά» του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα. Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα.

Σαφής θέση κατά των αμβλώσεων

Ο ανεξάρτητος βουλευτής δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι προσωπικές του απόψεις στο ζήτημα των αμβλώσεων είναι «ακλόνητες και αδιαπραγμάτευτες». Ως καρδιοχειρουργός, εκφράζει –όπως σημειώνει– «λύπη και ντροπή» για αυτό που χαρακτηρίζει «πογκρόμ της πολιτικής ορθότητας απέναντι στο αγέννητο παιδί».

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι, κατά την ιατρική του γνώση, «η καρδιά του εμβρύου χτυπά», υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ιατρικό γεγονός και όχι ιδεολογική θέση. Παράλληλα, κάνει λόγο για απαξίωση της ανθρώπινης ζωής από πολιτικούς που, όπως υποστηρίζει, ενώ εμφανίζονται συγκρουσιακοί στο βήμα της Βουλής, στη συνέχεια «τα βρίσκουν».

«Η ζωή του αγέννητου παιδιού έχει αξία»

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος επαναλαμβάνει ότι σε όλη του την επαγγελματική πορεία αφιερώθηκε στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, σημειώνοντας ότι σήμερα παρακολουθεί –κατά την εκτίμησή του– μια ψυχρή αντιμετώπιση του ζητήματος των αμβλώσεων, την οποία χαρακτηρίζει «παράνοια».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, τονίζει ότι «το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια», υπογραμμίζοντας πως η ζωή ενός αγέννητου παιδιού έχει αξία, θέση που, όπως αναφέρει, εκφράζει τόσο ως γιατρός όσο και ως πατέρας έξι παιδιών. Παράλληλα, προειδοποιεί για δημογραφική και ηθική κατάρρευση, καλώντας σε αλλαγή πορείας, ενώ παραπέμπει στις θέσεις του κινήματος «Ελληνικός Παλμός» για το δημογραφικό και την οικογένεια.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα «ήρεμα νερά» του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα.

Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα.

Ήταν στοχευμένη.

Στόχος της δεν ήταν ο διάλογος, αλλά η παγίδευση και η δημόσια έκθεσή της. Γιατί φοβούνται κάθε τι καινούργιο που βάζει σε κίνδυνο την επικοινωνιακή “δικτατορία” τους.

Το ίδιο έργο το έχω δει και το έχω υποστεί προσωπικά στην πανδημία, στα ζητήματα των εκτρώσεων, στον γάμο των ομοφυλόφιλων.

Όποιος φέρνει κάτι νέο, όποιος αμφισβητεί το αφήγημα, επιχειρείται να «καεί» ηθικά.

Ταυτόχρονα δηλώνω εξίσου καθαρά ότι οι δικές μου απόψεις είναι συγκεκριμένες, ακλόνητες και δεν διαπραγματεύονται.Ως καρδιοχειρουργός, αισθάνομαι λύπη και ντροπή παρακολουθώντας το αποψινό «πογκρόμ» της «πολιτικής ορθότητας» απέναντι στο αγέννητο παιδί.

Άνθρωποι που δίνουν «θεατρικές παραστάσεις» σύγκρουσης από το βήμα της Βουλής, σήμερα «τα βρήκαν»: Απαξίωσαν την ανθρώπινη ζωή.

Κάποιοι αρνούνται πεισματικά να ακούσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ:

Η καρδιά του εμβρύου χτυπά. Χτυπά ΔΥΝΑΤΑ..

Και αυτό δεν είναι ιδεολογία – είναι ιατρικό γεγονός.

Σε όλη μου τη ζωή αφιερώθηκα στο να σώζω καρδιές.

Έδωσα «μάχες». Χιλιάδες ασθενείς πέρασαν από τα χέρια μου.

Πάλεψα με αυταπάρνηση για κάθε παλμό, για κάθε ανάσα, για κάθε ζωή.

Κι όμως, σήμερα κάποιοι μιλούν ψυχρά για τον θάνατο.

Για την αφαίρεση ζωής.

Για τη δολοφονία αθώων και μάλιστα υγιέστατων εμβρύων. Παράνοια!

Το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι μία:

η Ζωή ενός αγέννητου παιδιού έχει αξία.

Και αυτό το ομολογώ και ως γιατρός-καρδιοχειρουργός και ως πολύτεκνος πατέρας 6 παιδιών.

Λοιπόν: ΩΣ ΕΔΩ.

Πριν οδηγηθούμε στην πλήρη δημογραφική και ηθική κατάρρευση του έθνους μας, ας τολμήσουμε τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αλήθεια.

Και ας αλλάξουμε πορεία – αν δεν είναι ήδη αργά.

Αξίζει να δείτε τις θέσεις του κινήματός μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο 1ο σχόλιο.

Νίκος Παπαδόπουλος – καρδιοχειρουργός – ανεξάρτητος βουλευτής

Πρόεδρος του κινήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ