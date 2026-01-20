Ο Τραμπ πάει Νταβός στη σκιά της Γροιλανδίας – Οι μεγάλοι παίκτες που θα δώσουν το «παρών» και ποιοι απουσιάζουν από το World Economic Forum

Με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών ηγετών, ισχυρών CEOs και πρωτοπόρων της τεχνολογίας ανοίγει τις εργασίες του στο Νταβός της Ελβετίας το ετήσιο World Economic Forum, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το «παρών» αυτοπροσώπως για πρώτη φορά από το 2020.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πέρυσι είχε απευθυνθεί στο φόρουμ μέσω διαδικτύου λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, θα ηγηθεί της «μεγαλύτερης αμερικανικής αντιπροσωπείας» που έχει βρεθεί ποτέ στο Νταβός. Στην αμερικανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Τετάρτη.

Στη λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για περίπου 3.000 ηγέτες από διαφορετικούς τομείς, με «ρεκόρ» 400 πολιτικούς, 850 επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων και 100 πρωτοπόρους της τεχνολογίας.

Ωστόσο, από το φετινό Νταβός θα απουσιάζει μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικής έντασης. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Δανίας, αν και προσκλήθηκαν, αποφάσισαν να μην παραστούν εν μέσω της κλιμάκωσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιστέκονται στην προσπάθειά του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί. «Οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανική κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του WEF.

Σημαντικές είναι και οι απουσίες σε επίπεδο κορυφής σύμφωνα με το CNBC. Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δεν περιλαμβάνεται στη λίστα συμμετοχών, όπως και οι ηγέτες της Βραζιλίας και της Ινδίας. Εκτός λίστας βρίσκεται και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικές εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου.

Εκτός επίσημης λίστας βρίσκονται επίσης ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, αν και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ενδέχεται να δώσουν το «παρών».

Από τα μεγάλα ονόματα που απουσιάζουν ξεχωρίζει και ο ιδρυτής του WEF, Κλάους Σβαμπ, ο οποίος αποχώρησε τον Απρίλιο μετά από έρευνα για καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, από τις οποίες τελικά απαλλάχθηκε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα, οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι έξι από τις επτά χώρες της G7 αναμένεται να στείλουν αντιπροσώπους, κάτι που ο πρόεδρος του WEF, Μπέρχε Μπρέντε, χαρακτήρισε «ιστορικό». Το 2025, ο μοναδικός ηγέτης της G7 που είχε παραστεί αυτοπροσώπως ήταν ο τότε καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Φέτος, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Η Ντάουνινγκ Στριτ δεν επιβεβαίωσε επισήμως τη συμμετοχή του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δεν είχε παραστεί πέρυσι, ωστόσο θεωρείται πιθανό να μεταβεί στο Νταβός.

Το φετινό Νταβός, που διεξάγεται από το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Παρασκευής, έχει ως κεντρικό θέμα «Ένα πνεύμα διαλόγου», με την ατζέντα να επικεντρώνεται στο γεωπολιτικό περιβάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, το κλίμα και τη φύση, τις νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και την «ετοιμότητα των κοινωνιών». Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Έρικ Κάτσερ, ανώτερος εταίρος της McKinsey & Company, «θα έχει σημασία ποιος είναι εκεί». «Θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία ποιος παρίσταται, παρά τα ίδια τα θέματα», ανέφερε.

Στον επιχειρηματικό τομέα, παρόντες θα είναι, μεταξύ άλλων, ο CEO της Microsoft Σάτια Ναντέλα, ο CEO της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο επικεφαλής της DeepMind Ντέμις Χάσαμπις και η οικονομική διευθύντρια της OpenAI, Σάρα Φράιαρ, ενώ απών θα είναι ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.