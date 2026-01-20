«Πανταχού παρούσα» – Milliyet: Η Τουρκία στην ατζέντα της συνάντησης Δένδια-Κατζ στην Αθήνα

Με τον τίτλο «Η Τουρκία ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης στην Αθήνα», η τουρκική εφημερίδα Milliyet σχολιάζει τη συνάντηση που είχαν στην ελληνική πρωτεύουσα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ισραηλινός ομόλογός του Ισραέλ Κατζ, παρουσιάζοντάς την ως κίνηση με σαφή στόχευση απέναντι στην Άγκυρα και την «αυξανόμενη στρατιωτική και τεχνολογική της ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδικότερα, η Milliyet αναφέρει ότι «στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, με έμφαση στα μη επανδρωμένα εναέρια και ναυτικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Τουρκία, καθώς και στα σμήνη drones». Η Milliyet ερμηνεύει τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια περί σταθερότητας, διεθνούς δικαίου και κυριαρχικών δικαιωμάτων ως έμμεσες αιχμές προς την Τουρκία και ως προσπάθεια της Αθήνας να θεμελιώσει πολιτικά τα αμυντικά της αντανακλαστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, ο οποίος, όπως σημειώνει η τουρκική εφημερίδα, μίλησε για επιτάχυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα και προειδοποίησε ότι «όσοι ονειρεύονται αυτοκρατορίες στην περιοχή θα μας βρουν μπροστά τους». Η Milliyet εντάσσει τη σύσφιγξη των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξισορρόπησης της «τουρκικής αποτρεπτικής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο».



