ΠΑΣΟΚ:-«Όχι»-στη-διακομματική-επιτροπή-της-Βουλής-για-τον-αγροτικό-τομέα

Την αντίθεσή του στη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον αγροτικό τομέα εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπαρκές και προσχηματικό.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολιτική Γραμματεία ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι οι διακομματικές επιτροπές «αποτυπώνουν απλώς τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων και δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο», ενώ «δεν διαθέτουν ούτε τη σύνθεση, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τον χρόνο που απαιτεί ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, όπως η αγροτική παραγωγή και η διατροφική ανθεκτικότητα της χώρας στη νέα ΚΑΠ». Επιπλέον, καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι αξιοποίησε την πλειοψηφία για να συγκαλύψει τις ευθύνες της στην Ολομέλεια και τις Εξεταστικές Επιτροπές.

Αντ’ αυτού, αναφέρει η ανακοίνωση, «το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα», σε τρεις φάσεις με στόχο να υπάρξει συναίνεση με ορίζοντα δεκαετίας στην αγροτική πολιτική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον αγροτικό τομέα ως ανεπαρκή και προσχηματική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι διακομματικές επιτροπές αποτυπώνουν απλώς τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων και δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο. Πολύ περισσότερο, δεν διαθέτουν ούτε τη σύνθεση, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τον χρόνο που απαιτεί ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, όπως η αγροτική παραγωγή και η διατροφική ανθεκτικότητα της χώρας στη νέα ΚΑΠ.

Τόσο ο τρόπος, που η Κυβέρνηση αξιοποίησε την πλειοψηφία για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, στην Ολομέλεια και τις Εξεταστικές, όσο και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει τετελεσμένα με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, συνηγορούν περαιτέρω για την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις:

(α) Επιστημονική φάση, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων ειδικών από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανεπιστήμια και τον αγροτικό τομέα, η οποία θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την πολιτική γης, τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και προϊόντων με στόχο την επιλογή στρατηγικών προϊόντων της χώρας, τους στόχους αυτάρκειας, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες εισροές και τη στοχευμένη αξιοποίηση της ΚΑΠ, την οργάνωση συλλογικών σχημάτων παραγωγής και εμπορίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας, την εκπαίδευση και διαρκή κατάρτιση των αγροτών, τον ρόλο, τη δομή του ΥΠΑΑΤ και των φορέων χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και ένα συνεκτικό σχέδιο προσέλκυσης νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα από εκπαίδευση, κίνητρα, πρόσβαση στη γη και εκσυγχρονισμό του αγροτικού επαγγέλματος.

(β) Φάση εθνικού διαλόγου και σύνθεσης, με βάση το επιστημονικό σχέδιο, με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των οργανώσεων των αγροτών, των συνεταιρισμών, της κτηνοτροφίας, των επιχειρήσεων της διατροφικής βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε ο διάλογος να καταλήξει σε μια εθνική στρατηγική για την αγροτική παραγωγή και τη διατροφική ανθεκτικότητα, με συγκεκριμένους στόχους, εργαλεία και χρονοδιαγράμματα.

(γ) Θεσμική φάση, κατά την οποία η εθνική στρατηγική κατατίθεται στη Βουλή και τα κόμματα προχωρούν στην τελική τους τοποθέτηση, με στόχο –εφόσον επιτευχθεί– τη διαμόρφωση ευρείας συναίνεσης δεσμευτικής για την επόμενη δεκαετία, ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα και προβλεψιμότητα πέρα από κυβερνητικούς κύκλους.

Για το ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό ούτε επικοινωνιακό. Είναι βαθιά εθνικό. Αφορά την παραγωγική βάση της χώρας, τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης. Αφορά κυρίως την επιβίωση και το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου. Χωρίς εθνική στρατηγική, η νέα ΚΑΠ θα επιταχύνει τη συρρίκνωση. Με εθνικό σχέδιο, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και εθνικής ανθεκτικότητας.

