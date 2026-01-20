Παύλος-Μαρινάκης:-«Το-ΠΑΣΟΚ-του-κ.-Ανδρουλάκη-αποκτά-τις-κακές-συνήθειες-των-νέων-συνοδοιπόρων-του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε αμέσως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτόν επί προσωπικού:

Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για μία ακόμα φορά την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής. Στα σημεία της τοποθέτησής του στην πολιτική γραμματεία του κόμματός του, όπως διακινήθηκαν από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται σε σημείο σημερινής μου ραδιοφωνικής συνέντευξης, μιλώντας για ακροβασίες και αλλάζοντας εντελώς το νόημα των όσων είπα λέγοντας: «Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις. Τι εννοεί ο ποιητής;»

Λογικό να μην μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να καταλάβει τι εννοεί «ο ποιητής», αφού τα όσα αναφέρει είναι μια πετσοκομμένη εκδοχή όσων είπα για τη θέση της Ελλάδας για την Γροιλανδία γι’ αυτό τα παραθέτω αυτολεξεί: «Η θέση της Ελλάδος είναι ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος, δεν το συζητάμε αυτό. Τα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ξανά: ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες της Αμερικής, γι’ αυτό και μπορεί να δει άλλες λύσεις, όπως παραπάνω ραντάρ, παραπάνω βάσεις, όλα όσα τέλος πάντων, μπορεί να δει, αλλά η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, το διεθνές δίκαιο, σε καμία περίπτωση όλα αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Συντασσόμαστε πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση, χωρίς, προφανώς, τον οποιονδήποτε αστερίσκο».

Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αρχίσει να αποκτά όλες τις κακές συνήθειες των νέων συνοδοιπόρων του. Με κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όμως, δεν μπορεί να παίζει κανείς.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.