Στο-Ευρωπαϊκό-Κοινοβούλιο-ο-Χριστοδουλίδης:-Ασφάλεια,-ανταγωνιστικότητα-και-διεύρυνση-στο-επίκεντρο-της-κυπριακής-Προεδρίας

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζει σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τις πέντε βασικές προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το επόμενο εξάμηνο.

Με φόντο την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου και να δεχθεί ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές.

Σύμφωνα με την Λευκωσία, το πολιτικό στίγμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο» μεταφράζεται σε πέντε αλληλένδετους πυλώνες, με τον Κύπριο Πρόεδρο να επιχειρεί να δώσει μια εικόνα «ευρωπαϊκής ευθύνης» από το νοτιοανατολικό άκρο της Ένωσης και, όπως υπενθυμίζεται από τη Λευκωσία, από τη μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που παραμένει υπό κατοχή.

Ασφάλεια και άμυνα με «Readiness 2030»

Πρώτος πυλώνας, η ετοιμότητα της Ένωσης σε ασφάλεια και άμυνα, με σαφή αναφορά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο «Readiness 2030» και στα εργαλεία χρηματοδότησης που το συνοδεύουν. Στην αιχμή βρίσκεται και το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο Security Action for Europe (SAFE), που η Κομισιόν παρουσιάζει ως βασικό μοχλό για κοινές επενδύσεις και προμήθειες στον αμυντικό τομέα.

Ανταγωνιστικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία

Δεύτερος πυλώνας, η οικονομία. Aπλούστευση κανόνων, λιγότερα διοικητικά βάρη και στόχευση στην ανταγωνιστικότητα. Στο «πακέτο» εντάσσονται ενεργειακή και ναυτιλιακή ασφάλεια, ψηφιακή κυριαρχία, πράσινη μετάβαση, αλλά και η ανθεκτικότητα των υδάτων, που η Λευκωσία ανεβάζει ψηλά στην ατζέντα της λόγω της πίεσης που αντιμετωπίζει η περιοχή.

«Ανοικτή στον κόσμο» – Διεύρυνση και Νότια Γειτονία

Τρίτος πυλώνας, η εξωτερική διάσταση. Η κυπριακή Προεδρία δίνει έμφαση στη διεύρυνση, στη στήριξη της Ουκρανίας και στη βαθύτερη συνεργασία με τις νότιες γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εταίρους του Κόλπου, επιχειρώντας να «δέσει» την ευρωπαϊκή ατζέντα με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Αξίες, κοινωνικά θέματα και μετανάστευση

Τέταρτος πυλώνας, η Ένωση των αξιών και η κοινωνική ατζέντα. Στο επίκεντρο μπαίνουν ζητήματα δημοκρατικής ανθεκτικότητας, αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και η διαχείριση της μετανάστευσης στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, την ώρα που το θέμα παραμένει πολιτικά «ηλεκτρισμένο» σε αρκετές πρωτεύουσες. Στο ίδιο κεφάλαιο, η Προεδρία αναδεικνύει και το ζήτημα της οικονομικά προσιτής στέγασης, που έχει περάσει πλέον στην ευρωπαϊκή πρώτη γραμμή.

Προϋπολογισμός 2028–2034

Πέμπτος πυλώνας, ο μακροπρόθεσμος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. Η κυπριακή γραμμή, όπως καταγράφεται, είναι ότι η συζήτηση πρέπει να αποκτήσει «στρατηγικό» χαρακτήρα, με το βλέμμα σε επενδύσεις, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και συνοχή, και με την εκτίμηση ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα αποτελέσει κρίσιμο σταθμό.

Μετά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα απαντήσει σε παρεμβάσεις ευρωβουλευτών και θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.