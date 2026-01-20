Συνάντηση-Τσιάρα-με-εκπροσώπους-των-μπλόκων:-«Ο-καθένας-να-αναλάβει-την-ευθύνη-που-του-αναλογεί»,-είπε-ο-υπουργός

Στην αντιμετώπιση και επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών θεμάτων, τα οποία είχαν επισημανθεί ήδη στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επικεντρώθηκε η συζήτηση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας με εκπροσώπους των μπλόκων από τη Βόρεια Ελλάδα και την Εύβοια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν απαντήσεις σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που τέθηκαν, εκφράζοντας την εκτίμηση πως από εδώ και στο εξής όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι η κυβέρνηση ήταν παρούσα, παρείχε απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα και διατήρησε ανοιχτό τον δίαυλο του διαλόγου.

Σχετικά με τις σημερινές συσκέψεις των μπλόκων ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι “είναι η στιγμή ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί” υπογραμμίζοντας ότι “η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει”.

Για τις εκκρεμότητες αναφορικά με τις αποζημιώσεις από το 2021 που αφορούν στις πυρκαγιές αλλά και τη θεομηνία “Ντάνιελ”, καθώς και θέματα που αφορούν στον μελισσοκομικό τομέα της Εύβοιας έθεσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος από την Εύβοια, Μπάμπης Τσιβίκας.

Πρόσθεσε ότι γνωστοποιήθηκαν στον υπουργό επιπλέον κάποια τοπικά θέματα για την κτηνοτροφία, για σφαγεία αλλά και ζητήματα για το ΑΤΑΚ.

Το θέμα που υπάρχει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων, όπου πάνω από 80.000 ΑΦΜ είναι μπλοκαρισμένα λόγω προβλημάτων στην ταυτοποίηση των ακινήτων έθεσε υπόψη του κ. Τσιάρα ο επικεφαλής του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας.

Χαρακτήρισε ευνοϊκή τη ρύθμιση της κυβέρνησης ότι για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων δεν θα ισχύσει φέτος ο ΑΤΑΚ και ο ΚΑΕΚ, αλλά με μία υπεύθυνη δήλωση θα γίνει κανονικά η πληρωμή των παραγωγών. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει δέσμευση μέχρι το Μάρτιο να γίνει η εξόφληση όσων από αυτούς δεν έλαβαν τη Βασική Ενίσχυση.

Τέλος, τέθηκαν και θέματα ελληνοποιήσεων και τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.