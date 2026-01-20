Συνέντευξη-Τύπου-για-το-Ενοποιημένο-Σχέδιο-Κυβερνητικής-Πολιτικής-2026-από-Χατζηδάκη-και-Σκέρτσο

Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που έφυγε αλλά και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το τρέχον έτος θα είναι το θέμα συνέντευξης Τύπου που θα δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. Χατζηδάκης και Σκέρτσος είχαν εισηγηθεί το εν λόγω θέμα και κατά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2025 (δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που είχε κάνει τότε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε παρουσιάσει τις πιο βασικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν πράξη φέτος, καθώς και τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος είχε επισημάνει τις κύριες προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου για το 2026, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί.

Η συνέντευξη θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.