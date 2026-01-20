Τι-διευκρινίζει-η-ΑΑΔΕ-για-το-«χαρτζιλίκι-μέσω-iris»

H μεταφορά χρημάτων από γονείς σε παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, τύπου IRIS, για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι») δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY, διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, με αφορμή δημοσιεύματα.

Η διευκρίνιση αφορά την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ιδίως περιπτώσεις όπου το τέκνο είναι προστατευόμενο μέλος, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

«Με αφορμή δημοσιεύματα, διευκρινίζεται ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY».