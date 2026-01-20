Τουρισμός: Διψήφια αύξηση σε προκρατήσεις από Αυστρία – Νέες αεροπορικές συνδέσεις με Ελλάδα

Με αθρόα συμμετοχή του κοινού, που άγγιξε τις 86.000 και σημαντικά αισιόδοξα μηνύματα για την προσεχή τουριστική περίοδο, έκλεισε η αυλαία της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης Βιέννης Ferien 2026 (15-18 Ιανουαρίου).

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, πρόκειται για την έκθεση «βαρόμετρο», καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αντανακλώντας τα μηνύματα και τις τάσεις της αγοράς.

Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων για τις κύριες καλοκαιρινές διακοπές των Αυστριακών, μετά από μια χρονιά ρεκόρ, καθώς το 2025 περί τους 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν τη χώρα μας.

Σε συναντήσεις της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας με διευθυντικά στελέχη των κυριότερων Τour Operator (TUI, Dertour, Ruefa, Springer, Ideal, Rhomberg) και αεροπορικών εταιρειών (Austrian Airlines, Sky) , επιβεβαιώθηκε όχι μόνο η θετική πορεία και διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις, η οποία κυμαίνεται στο +25%, αλλά και η επέκταση των προγραμμάτων με παράλληλη αύξηση του δυναμικού θέσεων (+18%).

Περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις – Νέοι προορισμοί

Η αυστριακή αγορά ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς:

Εντάσσοντας 3 νέους προορισμούς στα τουριστικά πακέτα: Άνδρος, Μήλος και Εύβοια.

Αυξάνοντας κατά 21 τις αεροπορικές πτήσεις ανά εβδομάδα, από και προς Αυστρία και καθιερώνοντας νέες αεροπορικές συνδέσεις ως ακολούθως: από Βιέννη προς Λέσβο και Λήμνο, από Innsbruck προς Κέρκυρα, από Linz – Graz προς Κεφαλονιά, από Κlagenfurt προς Σκιάθο.

Οι πτήσεις ξεκινούν πλέον από το τέλος Μαρτίου και εκτείνονται έως μέσα Νοεμβρίου. Έτσι προορισμοί όπως Ηράκλειο και Ρόδος αναμένεται να συνδέονται καθημερινά με την Αυστρία.

Η Κρήτη παραμένει με διαφορά ο πρωταρχικός ελληνικός προορισμός. Αξίζει να σημειωθεί η ευόδωση των προσπαθειών της Περιφέρειας για την υλοποίηση προγράμματος διακοπών πολυπληθούς ομάδας στελεχών των Ηνωμένων Εθνών στη Κρήτη.

Ακολουθούν Ρόδος, Χαλκιδική και Κέρκυρα ενώ αξιοσημείωτη είναι η επιστροφή της Θάσου στο προσκήνιο ως και το ενδιαφέρον των Αυστριακών για τις δυνατότητες που προσφέρει η Κεντρική Ελλάδα με τους αρχαιολογικούς χώρους και την ακτογραμμή της όπως και η καθιερωμένη πλέον ζήτηση για Θεσσαλονίκη Χαλκιδική και Εύβοια.

ΕΟΤ

Τι προτιμούν οι Αυστριακοί

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποίησαν, το YouGov TUI και το Reisekompass για τη Ruefa, το 90% των Αυστριακών πρόκειται να πραγματοποιήσει διακοπές με το 80% να προτιμά ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Το καθιερωμένο τουριστικό μοντέλο «Ήλιος / Θάλασσα» παραμένει το κύριο ζητούμενο και ακολουθούν επισκέψεις πόλεων και ταξίδια ευεξίας ενώ θεαματική άνθιση παρουσιάζουν οι κρουαζιέρες.

Ο μέσος όρος δαπάνης ανέρχεται στα 2.500 € και οι κύριοι προορισμοί είναι Ιταλία, Κροατία για όσους ταξιδεύουν με αυτοκίνητο και Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία στα αεροπορικά.

Οι συνεκθέτες – Από αριστερά (τρίτος στην πίσω σειρά) διακρίνεται ο πρέσβης της Ελλάδος στη Βιέννη Γεώργιος Ηλιόπουλος / ΕΟΤ

Οι συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας – Πιερία, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, τους Δήμους Σκιάθου και Κυθήρων, τους Οργανισμούς Τουρισμού Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, την Πανελλήνια Ένωση Camping και την αεροπορική Sky Express, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις με τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και το πολυπληθές κοινό που επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο εξαντλώντας το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό.

Την έκθεση και το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκε ο πρέσβης της Ελλάδος στη Βιέννη Γεώργιος Ηλιόπουλος, συνοδευόμενος από στελέχη της πρεσβείας. Συνομίλησε με όλους τους εκπροσώπους των ελληνικών προορισμών, διαβεβαιώνοντας τη στήριξή του στις προσπάθειες όλων για τη μέγιστη δυνατή προβολή της χώρας μας σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας.