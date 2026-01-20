Το-δανικό-συνταξιοδοτικό-ταμείο-πρόκειται-να-εκποιήσει-αμερικανικά-ομόλογα-100-εκατ.-δολαρίων

Το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension δήλωσε την Τρίτη ότι θα πουλήσει τα αμερικανικά ομόλογα που κατέχει, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, κατηγορώντας τα αδύναμα οικονομικά της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Το AkademikerPension δήλωσε ότι η απόφαση δεν είχε σκοπό να αποτελέσει πολιτική δήλωση που να συνδέεται με τη ρήξη μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Η απόφαση έχει τις ρίζες της στα κακά οικονομικά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, τα οποία μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο για τη διαχείριση της ρευστότητας και του κινδύνου», δήλωσε σε γραπτή δήλωση ο Διευθυντής Επενδύσεων Άντερς Σέλντε.

«Επομένως, δεν σχετίζεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, αλλά φυσικά αυτό δεν δυσκόλεψε τη λήψη της απόφασης», πρόσθεσε.

Η AkademikerPension έχει συνολικά 164 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (25,74 δισεκατομμύρια δολάρια) υπό διαχείριση, ανέφερε στην ιστοσελίδα της.

- Reuters