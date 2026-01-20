Το Ευρωκοινοβούλιο αναστέλλει την ψήφιση της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ για το εμπόριο λόγω των δασμών Τραμπ

«Φρένο» βάζει το Ευρωκοινοβούλιο στην ιστορική συμφωνία εμπορίου, που υπέγραψαν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ στην Σκωτία, λόγω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, μετά τους τελευταίους τιμωρητικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιβεβαίωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα προχωρήσει στην επικύρωση της συμφωνίας, που υπεγράφη από τον Τραμπ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτει το μέλλον της εμπορικής ανακωχής εν αμφιβόλω.

«Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ»

Σε δήλωσή, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ανέφερε ότι οι επιδεινούμενες εντάσεις ΗΠΑ-Ευρώπης σημαίνουν ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, η οποία προβλέπει δασμούς 15% των ΗΠΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ σε αντάλλαγμα με το μπλοκ να μην επιβάλλει δασμούς στις αμερικανικές εξαγωγές.

«Το ΕΛΚ υποστηρίζει τη διατλαντική εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά δεδομένων των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», έγραψε ο Βέμπερ. «Οι δασμοί 0% στα αμερικανικά προϊόντα πρέπει να τεθούν σε αναμονή.»

«Αυτή η συμφωνία, δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχει τέτοια ένταση», σημείωσε ο κ. Βέμπερ σε σχετική ενημέρωση στο Στρασβούργο και μάλιστα προσέθεσε: «Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είναι απαράδεκτοι». Παραίνεσε πάντως σε «ψυχραιμία», και κάλεσε στην αντιμετώπιση του ζητήματος «με τον ευρωπαϊκό τρόπο» και όχι με τον «τρόπο του Τραμπ»: «Παροτρύνω όλες τις πλευρές να μην κλιμακώνουν τις εντάσεις».

Αναφορικά με τη Γροιλανδία, ο Μάνφρεντ Βέμπερ ξεκαθάρισε πως «είναι μέρος της Ευρώπης και έδαφος της Δανίας».

Τέλος, αναφορικά με τη Mercosur, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, υπεραμύνθηκε της Συμφωνίας, αιτιολογώντας την στάση του και βάσει των τελευταίων εξελίξεων με τις ΗΠΑ: «Δεν γίνεται να μην θέλουμε τη Mercosur και παράλληλα να αυστηροποιήσουμε την στάση μας απέναντι στον Τραμπ».