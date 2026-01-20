Το-netflix-υπέβαλε-νέα-τροποποιημένη-προσφορά-για-την-εξαγορά-της-warner-bros

Το Netflix υπέβαλε μια τροποποιημένη προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά για τις δραστηριότητες στούντιο και streaming της Warner Bros Discovery, κερδίζοντας την ομόφωνη υποστήριξη από το διοικητικό συμβούλιο του ιδιοκτήτη του HBO χωρίς να αυξήσει την τιμή αγοράς των 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μια κανονιστική κατάθεση την Τρίτη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη συμφωνία συγχώνευσης, το Netflix θα καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, την εκτεταμένη βιβλιοθήκη και την υπηρεσία streaming HBO Max, αντί για ένα μείγμα μετρητών και μετοχών.

«Το αντάλλαγμα για τη συγχώνευση είναι ένα σταθερό χρηματικό ποσό που θα καταβληθεί από μια εταιρεία επενδυτικού βαθμού, παρέχοντας στους μετόχους (της Warner Bros) βεβαιότητα αξίας και ρευστότητας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης», ανέφερε η Warner Bros στην κανονιστική κατάθεση της Τρίτης.

Προηγουμένως, ο γίγαντας του streaming προσέφερε 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές του Netflix για να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. Οι μετοχές του Netflix έχουν υποχωρήσει σχεδόν 15% από την ανακοίνωση της συγχώνευσης στις 5 Δεκεμβρίου, κλείνοντας στα 88 δολάρια ανά μετοχή την Παρασκευή – πολύ κάτω από την κατώτατη τιμή των 97,91 δολαρίων της αρχικής προσφοράς.

«Ανώτερη» της προσφοράς της Paramount

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros αποκάλυψε επίσης την αποτίμησή του για την Discovery Global, μια σχεδιαζόμενη απόσχιση που θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα CNN και TNT Sports, καθώς και την υπηρεσία streaming Discovery+.

Το διοικητικό συμβούλιο υποστήριξε ότι η συμφωνία συγχώνευσης του Netflix είναι ανώτερη από την προσφορά μετρητών 30 δολαρίων ανά μετοχή της Paramount Skydance για την εταιρεία, επειδή οι επενδυτές της Warner Bros θα διατηρούσαν μερίδιο στην ξεχωριστά εισηγμένη Discovery Global.

Οι σύμβουλοι της Warner Bros χρησιμοποίησαν τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις για την αποτίμηση της Discovery Global. Η χαμηλότερη τιμή μετοχής στην οποία κατέληξαν ήταν 1,33 δολάρια ανά μετοχή, εφαρμόζοντας μία μόνο τιμή σε ολόκληρη την εταιρεία. Το υψηλότερο όριο του εύρους που προσδιόρισαν ήταν η τιμή των 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, εάν η απόσχιση εμπλεκόταν σε μια μελλοντική συμφωνία.

Η Paramount δήλωσε ότι η απόσχιση της καλωδιακής τηλεόρασης, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσφοράς του γίγαντα του streaming, είναι ουσιαστικά άχρηστη.

Προσφυγή της Paramount στη δικαιοσύνη

Ο αντίπαλος πλειοδότης προσέφυγε στο δικαστήριο στις 12 Ιανουαρίου για να επιταχύνει την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να αξιολογήσουν τις ανταγωνιστικές προσφορές για την Warner Bros. Ένας δικαστής του Ντέλαγουερ απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι η Paramount δεν είχε καταφέρει να αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία από τις φερόμενες ως ανεπαρκείς αποκαλύψεις σχετικά με την επιχείρηση καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros.

Η Warner Bros επανέλαβε τους λόγους απόρριψης της προσφοράς της Paramount, λέγοντας ότι η προσφορά της ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά ήταν ανεπαρκής, αφού έλαβε υπόψη την «τιμή και τους πολυάριθμους κινδύνους, κόστη και αβεβαιότητες».

Μια συγχώνευση με το Netflix θα άφηνε την ενοποιημένη εταιρεία με χρέος περίπου 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με 87 δισεκατομμύρια δολάρια για την Paramount. Αλλά η Netflix αξίζει πολύ περισσότερο, με αποτίμηση αγοράς 402 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την Paramount.

Η συγχώνευση με το Netflix θα ήταν λιγότερο μοχλευμένη – με δείκτη μόχλευσης κάτω από τέσσερα – από έναν δείκτη περίπου επτά με την Paramount.

Το Netflix έχει επίσης πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού, ενώ τα ομόλογα της Paramount αξιολογούνται σε επίπεδα junk από την S&P και πιθανότατα θα δεχθούν περαιτέρω πιέσεις, ανέφερε η Warner Bros. στην κατάθεσή της.

- Reuters