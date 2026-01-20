Υποδομές:-Μεγάλο-«πακέτο»-συμβάσεων-ΣΔΙΤ-αξίας-3-δισ.-ευρώ-περιμένουν…-ανάδοχο

Ένα μεγάλο «πακέτο» ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ, έχει ήδη τεθεί προς διεκδίκηση από τους μεγάλους ισχυρούς εγχώριους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ αλλά και σχήματα όπως η ΕΚΤΕΡ ή άλλες εταιρείες. Αφορά σε συμβάσεις που σχετίζονται με υλοποίηση και διαχείριση/λειτουργία οδικών υποδομών, κτηριακών, μονάδων υγείας, μονάδων αποβλήτων, κυβερνητικά πάρκα ή σωφρονιστικά καταστήματα.

Ένα μεγάλο «πακέτο» συμβάσεων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), συνολικής αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, έχει ήδη τεθεί, ή αναμένεται να «βγει», προς διεκδίκηση από τους μεγάλους ισχυρούς εγχώριους ομίλους υποδομών – κατασκευών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ αλλά και σχήματα όπως η ΕΚΤΕΡ και άλλες εταιρείες (π.χ. Μεσόγειος κ.α., αναλόγως δραστηριότητας). Πρόκειται για συμβάσεις που σχετίζονται με υλοποίηση και διαχείριση/λειτουργία οδικών υποδομών, κτηριακών, μονάδων υγείας, μονάδων αποβλήτων, με αναπλάσεις – κυβερνητικά πάρκα (ΠΥΡΚΑΛ) ή σωφρονιστικά καταστήματα (νέες φυλακές Ασπροπύργου).

Για τα έργα αυτά ήδη «τρέχουν» διαγωνισμοί που είναι σε αρχικό ή προχωρημένο στάδιο, για κάποια έχουν υποβληθεί προσφορές, ενώ έρχονται ανάλογες διαδικασίες για μερικά ακόμα καθώς υπάρχουν ήδη σχετικές εγκρίσεις. Κατ’ εκτίμηση της αγοράς, για την πλειονότητα αυτών θα έχουμε αναδόχους ή υποβολή προσφορών (τελικών οικονομικών δεσμευτικών ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) εντός του 2026.

Τα 2 οδικά projects στη Β. Ελλάδα

Ειδικότερα, όπως πολλές φορές έχουμε αναδείξει, αναμένεται η κατάληξη δύο διαγωνισμών για την κατασκευή οδικών αξόνων στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω αντίστοιχων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 700 εκατ. ευρώ. Όπως έχουμε αναφέρει, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen διεκδικούν μέχρι τέλους τις συμβάσεις για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 445 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), όσο και για τον «Κάθετο Άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Πλέον, αναμένονται οι «νικητές» των δύο διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των παραπάνω οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.

Το Φοιτητικό ΣΔΙΤ και η δομή Υγείας

Δύο εκ των πέντε αρχικώς ενδιαφερόμενων ομίλων τελικά έδωσαν προσφορές στον διαγωνισμό που προωθεί το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για το έργο «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα. Πρόκειται για τον… «συνήθη ύποπτο», με την έννοια ότι έχει επικρατήσει σχεδόν σε όλους τους σχετικούς διαγωνισμούς, AKTOR, αλλά και την Metlen, η οποία κάποια έργα τα έχει «χτυπήσει» από κοινού με τον Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 105,34 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 84,95 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια της ΣΔΙΤ σε 30 έτη (3 η κατασκευή).

Με τη συμμετοχή 5 ομίλων και κοινοπραξιών, στους οποίους περιλαμβάνεται το σύνολο των ισχυρών εγχώριων «παικτών» των υποδομών αλλά και ένα μεγάλο διεθνές σχήμα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η πρώτη φάση για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ). Όπως είχε αποκαλύψει το -, φάκελο κατέθεσαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) – METLEN (ΜΕΤΚΑ), ΕΚΤΕΡ, Plenary Europe. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» ενώ το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών.

Οι μονάδες αποβλήτων

Το «παρών» στην α’ φάση του διαγωνισμού που προωθεί ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλυμνίων, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), εκτιμώμενης αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ, έδωσαν, μέσω υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ως επικεφαλής σχημάτων), οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ, ενώ συμμετέχει στη διαδικασία και η ΗΛΕΚΤΩΡ (πρώην θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ), που ως γνωστόν έχει εξαγοραστεί από τον όμιλο Βαρδινογιάννη – Motor Oil. Πιθανό είναι να υπάρχουν και συνεργασίες κάποιων εκ των 5 «μνηστήρων» με άλλες εταιρείες εξειδικευμένες ή με παρουσία στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. Μεσόγειος και όχι μόνο), ώστε να δημιουργηθούν ακόμα πιο ισχυρές κοινοπραξίες.

Όπως προ ημερών ανέφερε το -, στην «καρδιά» των Κυκλάδων προγραμματίζεται η υλοποίηση μιας νέας μονάδας επεξεργασίας (ανακύκλωσης, ανάκτησης) αποβλήτων, μέσω ΣΔΙΤ ενδεικτικής αξίας σχεδόν 195 εκατ. ευρώ. Το έργο θα αποτελείται από τις ακόλουθες υποδομές: μία Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων («ΜΑΑα») στο νησί της Σύρου, μία ΜΑΑα στο νησί της Μυκόνου, μία ΜΑΑα στο νησί της Πάρου αλλά και έναν Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων («ΣΜΑ») στο νησί της Τήνου (ως προς τη λειτουργία του, περιλαμβανομένης της συντήρησης και της ασφάλισής του κατά την περίοδο αυτή).

Όμως, έχουμε και νέες εγκρίσεις για την υλοποίηση μονάδων αποβλήτων στην περιφέρεια που θα τεθούν προσεχώς σε διαγωνιστική διαδικασία. Για παράδειγμα, Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε πρόσφατα (Ιανουάριος 2026) την υλοποίηση δύο νέων Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων σε Λαμία και Χαλκίδα, με συνολικό προϋπολογισμό 160,8 εκατ. ευρώ, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν επίσης Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και Σταθμούς Μεταφόρτωσης, με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων.

Έργα Δημόσιας Διοίκησης

Ένα μεγάλο «πακέτο» έργων ΣΔΙΤ υπό διεκδίκηση αφορά στις υποδομές δημόσιας διοίκησης, με έργα συνολικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Κυβερνητικό Πάρκο «Αντρέας Λεντάκης» (ΠΥΡΚΑΛ), τρία έργα δικαστικών μεγάρων σε Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Κεντρική Ελλάδα, καθώς και υποδομές για αστυνομικές διευθύνσεις και η μετεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Ωστόσο, από την αγορά εκτιμάται ότι τα projects σε ΠΥΡΚΑΛ (εκτιμώμενης αξίας 421 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ), και Ασπρόπυργο (αξίας 765 εκατ., με ΦΠΑ) ίσως έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για υποβολή προσφορών εντός του 2026.

Για το Πάρκο Λεντάκης, όπως έχουμε αναφέρει, ενδιαφέρον έχουν δείξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και οι κοινοπραξίες ΑΒΑΞ – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και Metlen – AKTOR, ωστόσο, η Άκτωρ Παραχωρήσεις εξαγοράστηκε από την Aktor έτσι θα υπάρξουν αλλαγές στα προαναφερόμενα σχήματα. Το έργο αφορά στην δημιουργία ενός διοικητικού κέντρου, σε έκταση συνολικής επιφάνειας 155 περίπου στρεμμάτων, στο πρώην ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό, με επανάχρηση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής , ανέγερση νέων κτιρίων γραφείων προδιαγραφών και περιβαλλοντικού προτύπου και δημιουργία ανοιχτών δημόσιων χώρων για το κοινό, όπου θα εγκατασταθούν 10 υπουργεία και φορείς του Δημοσίου, υπηρεσίες που σήμερα στεγάζονται διάσπαρτα σε διάφορα κτίρια της Αθήνας.

Για τις φυλακές που μαζεύουν εγκρίσεις είχαν δείξει ενδιαφέρον οι ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος (πλέον Metlen – ΜΕΤΚΑ). Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το νέο πρότυπο Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ), σε ακίνητο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων, στη θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο Αττικής.