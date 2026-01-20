Χατζηβασιλείου:-Η-Ευρώπη-ενωμένη-στο-θέμα-της-Γροιλανδίας,-υπάρχουν-τρόποι-να-ικανοποιηθούν-οι-ΗΠΑ-δίχως-να-αλλάξει-το-status-quo

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα αποφασιστεί από τους Γροιλανδούς και, συνεπακόλουθα, από τους Δανούς», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας παράλληλα πως η Ευρώπη είναι ενωμένη στη διαχείριση του ζητήματος.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η ευρωατλαντική σχέση, που για δεκαετίες θεωρείται δεδομένη, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται, ιδίως υπό το φως των δηλώσεων και των πρωτοβουλιών της αμερικανικής πλευράς. Όπως σημείωσε, «υπάρχουν ήδη θεσμικά εργαλεία που επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους στον Αρκτικό Κύκλο χωρίς να τίθεται θέμα αλλαγής status quo». Υπενθύμισε ότι «η συμφωνία του 1951 επιτρέπει στις ΗΠΑ να στέλνουν στρατό, να τοποθετούν ραντάρ και να δημιουργούν βάσεις στη Γροιλανδία. Άρα, αν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες της Ουάσιγκτον για την ασφάλεια στην περιοχή, αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο», τόνισε και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να μείνει ενωμένη στο ζήτημα αυτό.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, στάθηκε στη σημασία της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει συμπαγής και να αντιμετωπίσει το θέμα με θεσμική σοβαρότητα. Υπογράμμισε ότι η ευρωατλαντική σχέση πρέπει να διαφυλαχθεί «ως κόρη οφθαλμού», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «το τανγκό θέλει δύο». Προειδοποίησε, επίσης, ότι «αν απειληθεί το πλαίσιο ασφάλειας που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες, τότε θα δοκιμαστεί και η συνοχή του ΝΑΤΟ».

Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνοντας ότι η θέση της Ελλάδας παραμένει σταθερή και σθεναρή. Τόνισε ότι η Αθήνα δεν συζητά τίποτα πέρα από τη μία και μοναδική διμερή διαφορά, που είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Όπως είπε, αν στην επόμενη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν η τουρκική πλευρά επιχειρήσει να επαναφέρει ζητήματα κυριαρχίας ή αποστρατιωτικοποίησης νησιών, η απάντηση της Ελλάδας θα είναι ξεκάθαρη, όπως είναι ξεκάθαρη κάθε φορά.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι εξέπεμψαν ένα θετικό σινιάλο για συζήτηση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αλλάζουν οι πάγιες θέσεις της Άγκυρας. Τόνισε ότι το σημαντικό είναι να παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας, χωρίς υπερβολικές προσδοκίες για άμεσες ή θεαματικές εξελίξεις, καθώς το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά σύνθετο και επηρεάζει συνολικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε ως θετικό σενάριο τη συνέχιση της γραμμής που έχει ήδη χαραχθεί: πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα και συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως το μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία, η κλιματική αλλαγή και η θαλάσσια ασφάλεια. Υπενθύμισε ότι αυτές οι διαδικασίες δεν υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια και αποτελούν σημαντικό κεκτημένο.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο casus belli, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία επέλεξε να παραμείνει σε αυτή τη λογική αντί να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE. Τόνισε ότι η άρση του θα ήταν μια ουσιαστική χειρονομία από την Άγκυρα, που θα διευκόλυνε σημαντικά την επαναπροσέγγιση. «Όσο η Τουρκία επιμένει σε αυτή τη θέση, η Ελλάδα θα συνεχίζει να ξεκαθαρίζει ότι μια χώρα που διατηρεί casus belli δεν μπορεί να προσδοκά ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια», ανέφερε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι Ελλάδα και Τουρκία ούτε έχουν ούτε χρειάζονται διαμεσολαβητή. Μπορούν να μιλούν απευθείας, παρά τις διαφωνίες τους, και σε κάθε ευκαιρία η ελληνική πλευρά υπενθυμίζει ποιες είναι οι θέσεις της και ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα, εφόσον η Τουρκία αποδεχθεί ότι αποκλειστική βάση της συζήτησης είναι το Διεθνές Δίκαιο.