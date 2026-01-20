Χατζηδάκης:-30-μεταρρυθμίσεις-και-7-στόχοι-το-2026

Νέες μειώσεις φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού, ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο, παράδοση ολόκληρου του Ε65, νέο ψηφιακό σύστημα για αγροτικές επιδοτήσεις κ.α. Τι περιλαμβάνει ο κυβερνητικός προγραμματισμός το 2026.

Τριάντα μεταρρυθμίσεις που υπηρετούν επτά στόχους πολιτικής περιλαμβάνει το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής του 2026 που παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, χαρακτηρίζοντας τη φετινή χρονιά ορόσημο για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου.

Νωρίτερα, ο Α. Σκέρτσος έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έργου το 2025.

Οι 30 μεταρρυθμίσεις για το 2026

1. Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

2. Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ

3. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Παραμένει ο στόχος της κυβέρνησης για 950 ευρώ το 2027.

4. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους. Ήδη η πρωτοβουλία έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αποκαλύπτοντας «μαύρη» και κυρίως υποδηλωμένη εργασία προς όφελος των εργαζομένων.

5. Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο. Εφαρμόζεται στις ΔΕΚΟ και στόχος είναι φέτος να εφαρμοστεί και στο Δημόσιο

6. Ολοκλήρωση αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων. Το έργο έχει προχωρήσει, είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να εξελιχθεί ομάδα και να φέρει μια αρκετά διαφορετική εικόνα στο ΕΣΥ

7. Παραλαβή των νέων φρεγατών (Κίμων, Νέαρχος, Φορμίων). Ήδη παραλήφθηκε ο «Κίμων» και θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων»

8. Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας στο 60% των διαφορών

9. Ολοκλήρωση εμβληματικών έργων: Παράδοση όλοκληρου του Ε65, επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαρία και σιδηρόδρομος Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

10. Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας.

11. Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

12. Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρθισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία

13. Εφαρμογή του νέου οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και σχεδιασμός νέας ΚΑΠ

14. Έναρξη λειτουργίας νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και νέα πλατφόρμα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.

15. Επέκταση προγράμμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες.

16. Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα και στα πρώτα δημόσια ακίνητα

17. Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

18 Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου με έργα 3 δισ. ευρώ.

19. Προετοιμασία Ελληνική Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

20. Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα

21. Ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού (govERP)

22. Επιχειρησιακή Έναρξη Φάρου AI Factory

23. Προσβάσιμες παραλίες σε 238 παραλίες

24. Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

25. Μέτρα εφαρμογής νέου Συμφώνου Μετανάστευσης με έμφαση στις επιστροφές

26. Αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος VTMIS

27. Μετασχηματισμός Enterprise Greece

28. Επέκταση διαλειτουργικότητας φακέλου Υγείας

29. Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων με 815 κατοικίες

30. Παραδόσεις έργων ΑΙΓΙΣ 2025-2027.

Οι 7 στόχοι του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής

10 Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Παράλληλα, ο κ, Χατζηδάκης παρουσίασε 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026

1. Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα. Θα έρθει από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης με τα συναρμόδια υπουργεία. Έχει ως στόχο σε συνέχεια άλλων δράσεων που έγιναν στο παρελθόν να αντιμετωπίσει προβλήματα τους βαθέους κράτους και καθημερινής τρέλας όπως λένε.

2. Θεσμοθέτηση νέου λυκείου και Εθνικού απολυτηρίου. Θα προχωρήσει εθνικός διάλογος. Το πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και το αναγνωρίζουμε.

3. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια μεγάλη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία από το υπουργείο Εσωτερικών. Επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το πως λειτουργούν τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση. Ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις και νέο εκλογικό σύστημα για τις δημοτικές εκλογές.

4. Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο. Θα προωθηθεί από το ΥΠΕΝ τους επόμενους μήνες σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εσωτερικών, μεταφορά πολεοδομικών αρμοδιοτήτων (βασικά ελεγκτικών) στο Κτηματολόγιο. Θα διαρκέσει ολόκληρο το 2026. Στόχος είναι να είναι λειτουργικό το νέο σύστημα την 1/1/2027.

5. Νομοσχέδιο για απλούσευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριότητων και ενίσχυση της εποπτείας. Από το υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο να γίνει πιο φιλική στις επενδύσεις η Ελλάδα.

6. Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου

7. Νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Τους πρώτους μήνες θα έρθει προς ψήφιση για να λυθούν οι νομοθετικές πτυχές της συμφωνίας.

8. Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για ΚΕΠΑ. Οι ανάπηροι συμπολίτες μας έχουν τα ίδια δικαιώματα και ένα σύγχρονο κράτος θα πρέπει να λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο.

9. Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Έχουμε την ανάγκη για προώθηση έργων αλλά και για την θωράκιση των εταιρειών ύδρευσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να λειτουργούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

10. Νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Έχει περάσει ήδη το νομοσχέδιο για τη παράνομη μετανάστευση πρέπει να δούμε και το καθεστώς για τους νόμιμους μετανάστες. Πώς θα έχουμε ενίσχυση σε τομείς που έχουμε ανάγκες με τρόπο συντεταγμένο και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

«Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, επισημαίνοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς και το 2019 και το 2023.

«Και, με αφετηρία την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της -και αυτό το σκοπό υπηρετεί η δημοσιοποίηση του απολογισμού του χρόνου που έφυγε αλλά και των προτεραιοτήτων για την τρέχουσα χρονιά. Η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής», υπογράμμισε.

Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Σκέρτσος είχαν εισηγηθεί το εν λόγω θέμα και κατά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2025.