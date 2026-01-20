aνάρτηση-Δένδια-για-την-επέτειο-των-5-ετών-από-την-επέκταση-των-χωρικών-υδάτων-στο-Ιόνιο

Στα 5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως έγραψε, είχε «την τιμή» να εισηγηθεί την επέκταση «στην εθνική αντιπροσωπεία, ως υπουργός Εξωτερικών».«Η Ελλάδα», τόνισε, «δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της. Το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».

5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο #Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στην εθνική αντιπροσωπεία, ως Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη… pic.twitter.com/83rw3sUTC5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 20, 2026

