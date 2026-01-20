chevron:-Σε-συνομιλίες-με-την-Τουρκία-για-κοινές-έρευνες-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου

Σε συζητήσεις με τη Chevron για την από κοινού έρευνα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, βρίσκεται η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο που έχει γνώση των συζητήσεων, ο οποίος μίλησε στο Bloom berg, αλλά ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Turkish Petroleum Corp (TPAO), θα συνεργαστεί με τη Chevron σε σεισμικές μελέτες και γεωτρήσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος,

Η ενδεχόμενη συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας και έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας. Έπεται μιας συμφωνίας του Ιανουαρίου με την Exxon Mobil Corp για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

«Η Chevron διαθέτει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Chevron στο -. «Για λόγους πολιτικής, δεν σχολιάζουμε εμπορικά θέματα».

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία, ενώ πραγματοποίησε γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η εκμεταλλεύεται κοιτάσματα στα ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

Η Άγκυρα, τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να μειώσει τη -σχεδόν πλήρη- εξάρτησή της από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό.

Στην Ελλάδα

Η παρουσία της Chevron στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πλέον εντοπίζεται και στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό να αποτελεί τον νέο «παίκτη» στο εθνικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron σε κοινοπραξία με τη Helleniq Energy συμμετείχε πρόσφατα στον διαγωνισμό που προκήρυξε προ μηνών το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παραχώρηση θαλασσοτεμαχίων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, με το ελληνοαμερικανικό σχήμα να αναδεικνύεται ανάδοχος.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς καθώς η συμφωνία Chevron-Helleniq Energy, έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

