Dimand: Ο Δ. Ανδριόπουλος πούλησε μετοχές αξίας 4,47 εκατ. ευρώ

Η πώληση έγινε με discount στα 11 ευρώ ανά μετοχή.

Πακέτο 407.000 μετοχών της Dimand συνολικής αξίας 4.477.000 ευρώ πούλησε στις 15 Ιανουαρίου ο CEO της εισηγμένης, Δημήτρης Ανδριόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η DIMAND ανακοινώνει κατόπιν της από 19.01.2026 σχετικής ενημέρωσής της από το υπόχρεο πρόσωπο, κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο (Εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας) ότι το προαναφερόμενο υπόχρεο πρόσωπο προέβη την 15.01.2026, σε πώληση 407.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 4.477.000,00 ευρώ.