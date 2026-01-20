eba:-Λουί-Μισό-και-Ηροδότου-οι-επικρατέστεροι-αντικαταστάτες-του-Κάμπα

Μετά την αντικατάσταση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, για τον οποίο ψήφησε εχθές το Eurogroup, και η ηγεσία της εποπτικής αρχής ΕΑΤ αναμένεται επίσης να αλλάξει χέρια με το διοικητικό συμβούλιο να έχει περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων σε δύο επικρατέστερους υποψηφίους.

Ο ένας είναι ο Γάλλος Φρανσουά-Λουί Μισό , ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ από το 2020, και ο άλλος Κωνσταντίνος Ηροδότου, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι σύμφωνα με το -.

Ο ενεργός πρόεδρος της EBA, Χοσέ Μανουέλ Κάμπα, Ισπανός, πρόκειται να παραιτηθεί στο τέλος του μήνα, ενώ η αιφνιδιαστική παραίτησή του είχε γίνει γνωστή από το Σεπτέμβριο καθώς γνωστοποίησε ότι αποχωρεί για προσωπικούς, οικογενειακούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι ο Κάμπα διορίστηκε απευθείας από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ το 2019, αν και η ανανέωση της θητείας του έγινε από το Συμβούλιο μετά την αλλαγή της διαδικασίας το 2020.

Η ΕΑΤ συντονίζει τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διεξαγωγή του διετούς stress test, μια διαδικασία που αρκετοί δανειστές έχουν χαρακτηρίσει ως υπερβολικά δυσκίνητη, ενώ εξετάζονται παράλληλα τρόποι απλούστευσης του πλήθους των τραπεζικών κανονισμών που θεσπίστηκαν μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή ακρόασης από την επιτροπή ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα δεν αποκλείεται να γίνει και κατά την προσεχή συνεδρίαση. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.