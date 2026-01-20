Ecofin: Κεντρική προτεραιότητα η χρηματοδότησης της Ουκρανίας – Στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό της Δανίας

Παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας που έχει ως μότο της μια «αυτόνομη ένωση, ανοιχτή στον κόσμο».

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο σημερινό Ecofin παρουσίασαν ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Κεντρική προτεραιότητα θα αποτελεί η συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει χρηματοδότηση εγκαίρως για τη στήριξη της άμυνας της της αλλα και τη μελλοντική της ανοικοδόμηση. Το Ecofin έλαβε από την Κομισιόν τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τον οικονομικό αντίκτυπο απο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καλωσόρισε την συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο για παροχή επιπλέον 90 δισ. ευρώ το 2026 και 2027 για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας, τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η υλοποίησή του. «Οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι μεγάλες και άμεσες», είπε από την πλευρά του ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Για το θέμα της Γροιλανδίας, η ΕΕ στέκεται σθεναρά στο πλευρό της Δανίας και των πολιτών της Γροιλανδίας. «Παραμένουμε ενωμένοι πίσω από τις αρχές μας, σε ό,τι αφορά την τήρηση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα των αρχών της εδαφικής και εθνικής κυριαρχίας», είναι το μήνυμα που μετέφερε ο κ. Κεραυνός. Την Πέμπτη, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες ώστε να αξιολογήσουν την κατάσταση και να συντονίσουν τις δράσεις τους. Οι υπουργοί Οικονομικών θα είναι έτοιμοι να εκτελέσουν τις οδηγίες που θα λάβουν.

Σήμερα εγκρίθηκαν επίσης οι στοχευμένες αναθεωρήσεις των εθνικών σχεδιων ανάκαμψης της Φινλανδίας, της Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Ισπανίας και Σουηδίας ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους, με τις αλλαγές να είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνικές. Συνολικά έχουν τροποποιηθεί ή απλοποιηθεί 24 εθνικά σχέδια που σημαίνει ότι οι στόχοι που μένει να αξιολογηθούν έχουν μειωθεί κατά 20% ανά σχέδιο κατά μέσο όρο, διευκρίνισε ο Ντομπρόσβκις.