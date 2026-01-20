EKT: Μείωση στο μηνιαίο πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών- διατηρείται ο ρυθμός επενδύσεων από και προς την Ευρωζώνη

Μείωση ύψους 18 δισ.ευρώ κατέγραψε το Νοέμβριο το πλεόνασμα της Ευρωζώνης στο ισοζύγιο πληρωμών, ενώ μειωμένο ήταν και το πλεόνασμα σε 12μηνη βάση, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παράλληλα, όμως, διατηρείται με σταθερούς ρυθμούς και η επενδυτική τάση από και προς την Ευρωζώνη, σε αντίθεση με το κύμα αποπενδύσεων που είχε καταγραφεί πέρυσι.

Ειδικότερα, το πλεόνασμα του Νοεμβρίου του 2025 διαμορφώθηκε στα 9 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, σημειώνοντας μείωση 18 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ως προς τις συνιστώσες, πλεονάσματα καταγράφηκαν για τα αγαθά (24 δισ. ευρώ) και τις υπηρεσίες (12 δισ. ευρώ), ενώ ελλείμματα σημειώθηκαν για το δευτερεύον εισόδημα (15 δισ. ευρώ) και το πρωτογενές εισόδημα (12 δισ. ευρώ).

Σε ετήσια βάση

Σε ετήσια βάση, κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Νοέμβριο του 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 267 δισ. ευρώ (1,7% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ), μειωμένο σε σύγκριση με το πλεόνασμα ύψους 414 δισ. ευρώ (2,7% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) ένα έτος νωρίτερα.

Αυτό οφειλόταν, σύμφωνα με την ΕΚΤ, κυρίως στη μετατροπή του πλεονάσματος σε έλλειμμα (από (46 δισ. ευρώ σε 56 δισ. ευρώ έλλειμμα) για το πρωτογενές εισόδημα και, σε μικρότερο βαθμό, στη μείωση του πλεονάσματος για τις υπηρεσίες (από 173 δισ. ευρώ σε 137 δισ. ευρώ), αλλά και στο μεγαλύτερο έλλειμμα για το δευτερογενές εισόδημα (από 169 δισ. ευρώ σε 189 δισ. ευρώ). Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το μεγαλύτερο πλεόνασμα για τα αγαθά (από 364 δισ. ευρώ σε 375 δισ. ευρώ).

Χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι καθαρές αγορές τίτλων επενδύσεων χαρτοφυλακίου εκτός της ευρωζώνης από κατοίκους της ανήλθαν συνολικά σε 844 δισ. ευρώ και οι καθαρές αγορές τίτλων της ευρωζώνης από μη κατοίκους ανήλθαν συνολικά σε 830 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Νοέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις, οι κάτοικοι της Ευρωζώνης πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 172 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία εκτός, κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Νοέμβριο του 2025, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν σημειωθεί καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 67 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 79 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της ζώνης του ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Νοέμβριο, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 304 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Από την άλλη, ως προς τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι καθαρές αγορές μετοχών εκτός της Ευρωζώνης από κατοίκους της αυξήθηκαν ελαφρά σε 221 δισ. ευρώ κατά την αναφερόμενη περίοδο, όταν ένα χρόνο νωρίτερα ήταν στα 220 δισ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, οι καθαρές αγορές χρεογράφων εκτός της ζώνης του ευρώ από κατοίκους της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν σε 622 δισεκ. ευρώ, από 496 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Για τους μη κατοίκους, οι καθαρές αγορές μετοχών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν σε 410 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα, από 423 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι καθαρές αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης ύψους ανήλθαν λίγο πιο πάνω στα 421 δισεκ. ευρώ, μειωμένες από 424 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Συνολικά, αυξημένο εμφανίζεται και το απόθεμα διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος καθώς το Νοέμβριο του 2025 ανήλθε στα 1,754 τρισ. ευρώ από 1,709 τρισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις θετικές μεταβολές των τιμών, λόγω της αύξησης της τιμής του χρυσού, και, σε μικρότερο βαθμό, στις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων.