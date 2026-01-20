Netflix: Στα 12,05 δισ. δολάρια τα έσοδα το δ’ τρίμηνο – «Έπιασε» 325 εκατ. συνδρομητές

Για το 2026, η Netflix αναμένει ότι τα έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ 50,7 και 51,7 δισ. δολαρίων με ώθηση από τα περισσότερα μέλη και τις υψηλότερες συνδρομές.

Ένα νέο ορόσημο κατέκτησε η Netflix αγγίζοντας τους 325 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου που ανακοίνωσε μετά το «καμπανάκι» της Τρίτης.

Ειδικότερα, τα έσοδα του γίγαντα του streaming αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση στα 12,05 δισ. δολάρια έναντι 11,97 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές σε έρευνα της LSEG. Όπως ανέφερε η εταιρεία, η άνοδος των εσόδων οφείλεται στην αύξηση του αριθμού συνδρομητών, των τιμών συνδρομής αλλά και των διαφημιστικών εσόδων.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,42 δισ. δολάρια, ή 56 σεντς ανά μετοχή, από 1,87 δισ. δολάρια, ή 43 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία, τα έσοδα από διαφημίσεις το 2025 αυξήθηκαν πάνω από 2,5 φορές, σε σύγκριση με το 2024 φτάνοντας τα 1,5 δισ. δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2022, η Netflix λάνσαρε στις ΗΠΑ μία επιλογή συνδρομής με διαφημίσεις.

Για το 2026, η Netflix αναμένει ότι τα έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ 50,7 και 51,7 δισ. δολαρίων με ώθηση από τα περισσότερα μέλη και τις υψηλότερες συνδρομές, ενώ αναμένει να διπλασιάσει σχεδόν τα διαφημιστικά της έσοδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.