Risk-off στην Ευρώπη, πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο ρόλος των δασμών και των τραπεζών

Η εικόνα σήμερα, είναι ξεκάθαρα πτωτική στις διεθνείς αγορές, με την Ευρώπη να οδηγεί την κίνηση. Οι επενδυτές μειώνουν ρίσκο, καθώς επανέρχεται με ένταση ο φόβος νέας εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–Ευρώπης, μετά από δηλώσεις/απειλές για δασμούς που συνδέονται ευθέως με την υπόθεση Greenland. Το μήνυμα που παίρνει η αγορά δεν είναι «μια ακόμα δήλωση», αλλά ότι η εξωτερική πολιτική μπαίνει ξανά στον πυρήνα του trade, άρα αυξάνει η αβεβαιότητα για εταιρικά κέρδη, εμπορικές ροές και επενδυτικά πλάνα.

Ευρώπη: Πτώση στους δείκτες, «άσχημο» εύρος και νεύρα

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 κινείται περίπου -1,3% ενδοσυνεδριακά, ενώ οι βασικοί δείκτες των μεγάλων αγορών γράφουν αντίστοιχες απώλειες: ο DAX περίπου -1,4% και ο CAC 40 περίπου -1,2%. Και το Λονδίνο (FTSE 100) κινείται πτωτικά γύρω στο -1,3%.

Το «ζουμί» είναι ότι δεν πρόκειται για πτώση περιορισμένη σε έναν κλάδο. Όταν η αγορά μπαίνει σε mode αποστροφής ρίσκου, το ξεπούλημα απλώνεται και αυτό είναι που βαραίνει την ψυχολογία: δεν ψάχνεις «τι φταίει σε μια μετοχή», αλλά «πόσο μπορεί να κλιμακωθεί το μακρο-ρίσκο».

ΗΠΑ και καταφύγια: Η νευρικότητα περνάει οριζόντια

Η πίεση δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό θέμα. Τα αμερικανικά futures κινούνται επίσης έντονα πτωτικά, ενώ η διάθεση φυγής προς καταφύγια αποτυπώνεται και στην άνοδο της μεταβλητότητας, αλλά και στην ισχυρή ζήτηση για χρυσό (με αναφορές για νέα ιστορικά υψηλά). Όλο αυτό «γράφει» ένα πράγμα: η αγορά φοβάται ότι το θέμα δεν θα μείνει στη ρητορική.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση μαζί με την Ευρώπη, οι τράπεζες πρώτη γραμμή

Σε αυτό το περιβάλλον, το ΧΑ ακολουθεί το διεθνές κύμα. Μέσα στη συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης κινείται στην περιοχή των 2.228–2.239 μονάδων με πτώση περίπου -0,75% έως -1,22% (ανάλογα με τη χρονική στιγμή), ενώ ο FTSE 25 υποχωρεί περίπου -0,8% έως -1,0%.

Το επίκεντρο είναι οι τράπεζες: ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει απώλειες περίπου -1,2% έως -1,5%, σε μια κίνηση που μοιάζει με κλασικό profit taking μετά την πρόσφατη υπεραπόδοση, αλλά και με «μείωση έκθεσης» στον πιο ρευστό/ευαίσθητο κλάδο όταν το εξωτερικό σκοτεινιάζει.

Γιατί «πονάει» πρώτα ο τραπεζικός κλάδος

Οι τράπεζες στο ΧΑ λειτουργούν σαν μοχλός: ανεβάζουν γρήγορα τον δείκτη στις καλές μέρες, αλλά είναι και το πρώτο χαρτί που πουλιέται όταν αλλάζει το κλίμα διεθνώς. Σε συνεδριάσεις που μυρίζουν «ρίσκο δασμών» και πιθανή κλιμάκωση, οι επενδυτές δεν περιμένουν να δουν τα νούμερα στις εξαγωγές. Κάνουν de-risking τώρα, γιατί το κόστος του να μείνεις μέσα σε πιθανό σοκ θεωρείται μεγαλύτερο από το κόστος να ξαναμπείς αργότερα.