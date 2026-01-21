Άνω – κάτω η Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση διακομματικής για το αγροτικό

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέο επεισόδιο έφερε τα πάνω – κάτω στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαφωνούν με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία ώστε να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 11 το βράδυ.

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάντζος και Κώστας Μπάρκας, καθώς και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, έθεσαν ζήτημα επί της διαδικασίας, καταγγέλλοντας πως «κόβονται» ομιλητές, φωνάζοντας και εμποδίζοντας τους συναδέλφους τους να πάρουν το λόγο.

Μάλιστα, όταν ήρθε η σειρά της Αθηνάς Λινού να πάρει το λόγο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την καλούσε να μην ανέβει στο βήμα, υποστηρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα νομιμοποιήσει την διαδικασία.

«Παίρνω τον λόγο σε μια κατάσταση αμφισβήτησης της νομιμότητας. Θα ήθελα να ακούσω από τους νομικούς που είναι εδώ, πού στηρίζεται η απόφαση που παίρνετε μόνοι σας. Θα ήθελα, παρ’ ότι έχω ετοιμάσει ομιλία, να μπει σε ψηφοφορία αν οι συνάδελφοι θέλουν ή δεν θέλουν να με ακούσουν», υποστήριξε η κα Λινού κατεβαίνοντας από το βήμα, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Κόντη – εν μέσω φωνών – να αρνείται να τοποθετηθεί «υπό αυτές τις συνθήκες». Ο προεδρεύων, Βασίλης Βιλιάρδος αναγκάστηκε να διακόψει την συνεδρίαση για πέντε λεπτά, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, παρ’ ότι η πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 11 το βράδυ είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Οι περισσότεροι που είναι να μιλήσουν είστε εσείς της ΝΔ. Τώρα πια φτάνουμε στο σημείο της αυτολογοκρισίας. Σε λίγο θα γίνει και κάποιο χαρακίρι της κυβέρνησης. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.

Βιλιάρδος: Παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία

Κωνσταντοπούλου: Εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;

Βιλιάρδος: Είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανένα

Κωνσταντοπούλου: το κόμμα σας (σ.σ. Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα.

Βιλιάρδος: Δημοκρατία έχουμε. Κατά πλειοψηφία αποφασίζουμε.

Κωνσταντοπούλου: Ποια πλειοψηφία; Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία είναι όχι πλειοψηφία.

Βιλιάρδος: Τι θέλετε ακριβώς;

Μπάρκας: Δεν ντρέπεστε λίγο;

Βιλιάρδος: Μου λέτε αν ντρέπομαι;

Μπάρκας: Ναι

Βιλιάρδος: Ντροπή δική σας

Κωνσταντοπούλου: Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία.

Μπάρκας: Είναι ντροπή! Είναι ντροπή . Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.

Βιλιάρδος: η ψηφοφορία γίνεται δια των εισηγητών. Τι καταλαβαίνετε τώρα; θα με αφήσετε να μιλήσω; Η ψηφοφορία γίνεται δια των εισηγητών.

Μπάρκας: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε!

Βιλιάρδος: Να είστε καλά κύριε Μπάρκα.

Μπάρκας: Θα το πω χίλιες φορές

Λινού: Παίρνω τον λόγο σε μια κατάσταση αμφισβήτησης της νομιμότητας. Θα ήθελα να ακούσω από τους νομικούς που είναι εδώ, πού στηρίζεται η απόφαση που παίρνετε μόνοι σας και να ακούσω που στηρίζετε αυτό που λέει η κα πρόεδρος για την απαρτία. Θα ήθελα παρ’ ότι έχω ετοιμάσει ομιλία, να μπει σε ψηφοφορία αν οι συνάδελφοι θέλουν ή δεν θέλουν να με ακούσουν.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, στην αίθουσα προήδρευε ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που ενημέρωσε πως ύστερα από επικοινωνία με τον Νικήτα Κακλαμάνη αποφασίστηκε ο κατάλογος να εξαντληθεί, ακόμη και εάν η συζήτηση ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες.

- sofokleous10.gr

