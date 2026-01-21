Ήπιες-μεταβολές-στις-ασιατικές-αγορές-με-φόντο-τις-γεωπολιτικές-εξελίξεις

Ο χρυσός εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη (21/), ενώ οι αγορές της Ασίας–Ειρηνικού έκλεισαν με μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια μετά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών σε χώρες που αντιστέκονται στη μεταβίβαση της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τιμή του χρυσού στη spot αγορά σημείωσε άνοδο κοντά στο 2%, φτάνοντας στο ρεκόρ των 4.813 δολαρίων ανά ουγκιά.

Στις αγορές μετοχών, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 26.569,00 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 έκλεισε με ήπια κέρδη στις 4.116,94 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,47% στις 52.750,00 μονάδες, στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο 0,49% στις 4.909,93 μονάδες και ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με απώλειες 0,37%, στις 8.782,9 μονάδες.

Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή, ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,09% στις 25.206,85 μονάδες.