«Απορρόφησαν»-τους-κραδασμούς-από-Ιαπωνία-τα-ελληνικά-ομόλογα

Οι πιέσεις στην ιαπωνική αγορά ομολόγων, συνολικού μεγέθους 7,6 τρισ. δολαρίων, ξεκίνησαν συγκρατημένα, όμως μέσα σε λίγες ώρες εξελίχθηκαν σε γενικευμένο ξεπούλημα.

Άντεξαν τα ελληνικά ομόλογα στην αναταραχή που προκλήθηκε από την Ιαπωνία με το κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν την οικονομική πολιτική της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για μείωση των φόρων και αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Οι πιέσεις στην ιαπωνική αγορά ομολόγων, συνολικού μεγέθους 7,6 τρισ. δολαρίων, ξεκίνησαν συγκρατημένα, όμως μέσα σε λίγες ώρες εξελίχθηκαν σε γενικευμένο ξεπούλημα, όπως έγραψε το -.

Η συνεδρίαση μετατράπηκε ταχύτατα σε μία από τις πιο χαοτικές των τελευταίων ετών, σύμφωνα με συμμετέχοντες στην αγορά. Η απότομη αναταραχή ανάγκασε hedge funds να κλείσουν εσπευσμένα ζημιογόνες θέσεις, ώθησε ασφαλιστικές εταιρείες ζωής σε ρευστοποιήσεις ομολόγων και υποχρέωσε τουλάχιστον έναν επενδυτή εταιρικών ομολόγων να αποχωρήσει από συναλλαγή αξίας πολλών εκατ. δολαρίων.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου «τσίμπησε» 18 έως 20 μονάδες βάσης στον «βηματισμό» της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, ο ελληνικός 10ετής τίτλος ανέβηκε στο 3,52% από 3,34% που κυμαίνονταν στις αρχές της εβδομάδας, με το spread στο 0,67%. Μάλιστα, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες βάσης φτάνοντας στο 2,88%, ενώ η απόδοση του 30ετούς Bund σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Σεπτέμβριο, αγγίζοντας το 3,52%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 145 εκατ. ευρώ με τους αγοραστές να υπερισχύουν των πωλητών. Οι εντολές αγοράς αντιπροσώπευαν 80 εκατ. ευρώ έναντι 65 εκατ. ευρώ των εντολών πώλησης. Η εικόνα στο Τόκιο έφερε ανησυχία για την δημοσιονομική κατάσταση μίας από τις πλέον υπερχρεωμένες χώρες του πλανήτη με sell off 8 τρισ. δολαρίων.

Μέσα σε μία ημέρα η απόδοση του 30ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 8,6% αγγίζοντας το 4%. Η απόδοση του 40ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4%, για πρώτη φορά από την έκδοσή του το 2007. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε πάνω από το 2,3%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Οι πιέσεις στα ομόλογα ενισχύθηκαν από τις ταυτόχρονες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς και από τις απειλές για δασμούς.