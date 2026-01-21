Αυξήθηκαν-αφίξεις-και-διανυκτερεύσεις-στα-τουριστικά-καταλύματα-τον-Νοέμβριο

Οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.030.091, ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 2.325.074.

Αύξηση 1,5% κατέγραψαν τον Νοέμβριο οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.030.091, ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 2.325.074, σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024.

Τον Νοέμβριο παρατηρήθηκε αύξηση 1,3% στις αφίξεις και 1,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6%.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 54,2%, ενώ στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 50,2% στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Νοέμβριο 2025, ανήλθε σε 2,3 ημέρες.