Βουλή:-Άρχισε-η-συζήτηση-της-πρότασης-Μητσοτάκη-για-σύσταση-διακομματικής-επιτροπής-για-τα-αγροτικά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με στόχο τη μελέτη και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με χρονικό ορίζοντα 4 μηνών.

Ο πρωθυπουργός πρότεινε τον βουλευτή Γιάννη Οικονόμου ως πρόεδρο της διακομματικής επιτροπής.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ψηφοφορία επί της δικής του πρότασης για τη σύσταση εθνικής επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας και την έναρξη εθνικού διαλόγου, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την κυβέρνηση.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, διευκρίνισε ότι η σημερινή διαδικασία αφορά μόνο στη συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού μετά από σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Με την τοποθέτηση των κομμάτων στην ολομέλεια της Βουλής ξεκίνησε η συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατόπιν πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντικείμενο της επιτροπής αποτελεί η μελέτη των προβλημάτων και η διαμόρφωση προτάσεων με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις και τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο κ. Μητσοτάκης, στην ιδιότητά του ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε για πρόεδρο της επιτροπής τον βουλευτή Γιάννη Οικονόμου, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση των εργασιών διάστημα τεσσάρων μηνών.

Από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δ. Μάντζος έθεσε ως προτεραιότητα τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σύσταση «Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λέμε ναι στο διάλογο αλλά όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές της κυβέρνησης», εκφράζοντας επιφυλάξεις σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου.

Αντιπαράθεση και διαφορετικές προτάσεις

Στη συζήτηση παρενέβη ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθ. Μπούρας, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή στην πρόταση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Όπως σημείωσε, «Εάν θέλατε να συζητηθεί μια δεύτερη ή τρίτη πρόταση, θα έπρεπε να την καταθέσετε στη Διάσκεψη αυτή», απαντώντας στις ενστάσεις για τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Παππάς, επανέφερε τη θέση του κόμματός του για δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής» και υπογράμμισε την αναγκαιότητα να τεθούν όλες οι προτάσεις των κομμάτων σε ψηφοφορία.

Την ίδια στιγμή, αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας εξέφρασαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας τον προτεινόμενο διάλογο μέσω της διακομματικής επιτροπής ως προσχηματικό.

Σκληρή κριτική και αντεγκλήσεις

Απαντώντας στην κριτική, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, επεσήμανε ότι «αντί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσέλθουν με ουσιαστικές προτάσεις σε έναν εθνικό διάλογο, προσπαθούν να βρουν μια δικαιολογία για να διαφοροποιηθούν», αποδίδοντας στους αντιπάλους της κυβέρνησης απροθυμία για ουσιαστική συνεισφορά στη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.