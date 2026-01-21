ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Προ-των-πυλών-νέα-σύμβαση-στην-Κρήτη

Υπογράφεται τον Φεβρουάριο η σύμβαση για το διπλό ΣΔΙΤ, αξίας 75 εκατ. ευρώ, της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων Σητείας και το φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας. Εχει προηγηθεί το project στην πεδιάδα Νέστου.

Μία ακόμα σύμβαση άνω των 75 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να υπογράψει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα στον επόμενο μήνα, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, εντάσσοντας ένα χαρτοφυλάκιό του ένα επιπλέον έργο που σχετίζεται με υποδομή φράγματος (άρδευση).

Πρόκειται για ένα από τα 2 αρδευτικά ΣΔΙΤ που έχει κερδίσει ο όμιλος, εν προκειμένω στην Κρήτη (το άλλο στην πεδιάδα του Νέστου), ήτοι το διπλό ΣΔΙΤ της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων Σητείας και το φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας. Το project είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» και αποτελεί ένα από τα projects που προωθήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μοντέλο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Το έργο έχει τίτλο «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Συνοδά Έργα – Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού». Αφορά στη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση, Φύλαξη, Ασφάλιση και Λειτουργία της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων και συνοδά έργα εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Σητείας, όπως και του Φράγματος Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Ιεράπετρας στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσω ΣΔΙΤ προϋπολογισμού κατασκευής 61.943.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 18.582.900 θα καταβληθούν από την αναθέτουσα αρχή.

Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης αφορά ειδικότερα:

– Στην κατασκευή και λειτουργία χωμάτινης Λιμνοδεξαμενής επί της κοίτης του ρέματος Φλέγας, με τα συνοδά της έργα (έργα υδροληψίας στην Πηγή Φλέγας, έργα προσαγωγής νερού και μεταφοράς στις αρδευόμενες εκτάσεις, εκσυγχρονισμός δεξαμενών, αντικατάσταση υδροληψιών, υπογειοποίηση και βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων κλπ.) για την ενίσχυση στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων του Παλαικάστρου και της Λαγκάδας της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας.

– Στην κατασκευή του φράγματος Αγ. Ιωάννη – Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου, ύψους 52 μέτρων και ωφέλιμου όγκου νερού 1.705.000 κ.μ., και των βασικών έργων αξιοποίησης αρδευτικού νερού (κατασκευή φράγματος, έργα προσαγωγής και μεταφοράς νερού, κατασκευή αρδευτικών δικτύων κλπ), για την αντιμετώπιση του υδρολογικού ισοζυγίου και την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για την άρδευση καθαρής έκτασης 7.500 στρεμμάτων, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισμού.

Με βάση παλιότερα δεδομένα, το Α΄ Τμήμα του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση, Φύλαξη, Ασφάλιση και Λειτουργία της Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων και συνοδά έργα εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Σητείας, προβλέπονταν να παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε περίοδο 16 έως 18 μηνών, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε περίοδο 42 μηνών.

Η σύμβαση στην Ξάνθη

Όπως έχουμε αναφέρει, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε επικρατήσει σε 2 από τους διαγωνισμούς, με τον έτερο να σχετίζεται με το ΣΔΙΤ αξίας σχεδόν 220 εκατ. ευρώ για τη «Μεταφορά και Διανομή Νερού από τον ποταμό Νέστο στην Πεδιάδα της Ξάνθης για Αρδευτικούς Σκοπούς». Μάλιστα, για αυτό στη Βόρεια Ελλάδα ήδη έχουν «μπει μπρος οι μηχανές», με το έργο να περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης η οποία παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης στην Ελλάδα, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων. Στόχος του είναι η κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής και την ελαχιστοποίηση απόληψης υπόγειου νερού.

Το έργο, αφενός αφορά στην κατασκευή των κύριων έργων για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην Ανατολική πεδιάδα Ξάνθης, με σκοπό την άρδευση, αφετέρου, αποσκοπεί στην αγροτική ανάπτυξη των περιοχών αυτών με τη χρήση επιφανειακών υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων. Το μέρος αυτό του έργου αποτελεί τον κορμό του δικτύου μεταφοράς νερού που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής περίπου 56 χιλ. στρέμματα, η οποία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υφαλμύρωσης. Επιπλέον, το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής.