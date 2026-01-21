Γροιλανδία:-Δύο-πράγματα-που-μπορεί-να-κάνουν-τον-Τραμπ-να-αναθεωρήσει

Δύο πράγματα θα μπορούσαν να κάνουν τον Αμερικανό πρόεδρο να επανεξετάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, μία απότομη άνοδος στις αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών κρατικών ομολόγων και μία απότομη βουτιά στον χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500.

Η φετινή «βουτιά» στις αγορές μπορεί να συνεχιστεί όσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί σκληρή στάση για τη Γροιλανδία, αφού απείλησε με δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους του ΝΑΤΟ, μολονότι στη σημερινή ομιλία του στο Νταβός δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να αποκτήσει το αυτόνομο δανικό έδαφος. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο, οι επενδυτές αναμένουν μια αναδίπλωση από τον Τραμπ αν ο «πόνος» στις αγορές γίνει υπερβολικός.

Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει υπερβολικές απειλές ως ένα πρώτο βήμα σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, όπως έκανε με τους δασμούς την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο και πολλοί αναμένουν τώρα ότι οι επιθέσεις του κατά των ευρωπαϊκών κρατών έχουν τον ίδιο στόχο.

Η κρίση των 15 ημερών: Πώς η Γροιλανδία έφερε τη Δύση στα όριά της

Τραμπ στο Νταβός: Άμεσες διαπραγματεύσεις για Γροιλανδία – «Δεν θα κάνω χρήση βίας»

Τα δύο σημεία «βαρόμετρο»

Η Evercore ISI εντόπισε δύο επίπεδα που θεωρεί ότι θα προκαλούσαν αρκετή πίεση στις αγορές, ώστε ο Τραμπ να χρειαστεί να βρει «έξοδο» από την απειλή των δασμών για τη Γροιλανδία: Κατά πρώτον, μία άνοδος της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου στο 4,5%, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια και άλλα. Αυτή τη στιγμή είναι 4,28% μετά την άνοδο της Τρίτης.

Κατά δεύτερο, μία πτώση του S&P 500 στις 6.500 μονάδες, που αντιπροσωπεύει επιπλέον πτώση 5% από τα τρέχοντα επίπεδα και συνολική υποχώρηση 7% από το πρόσφατο ρεκόρ του δείκτη.

Ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στις χρηματιστηριακές αγορές ως «βαρόμετρο» για την επιτυχία των πολιτικών του κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του. Ο δείκτης S&P 500 πέρασε σε αρνητικό πρόσημο για το 2026 τη Δευτέρα.

Οι «ευαισθησίες» του προέδρου

«Η ευαισθησία του Αμερικανού προέδρου στις αγορές, τις οποίες και θεωρεί σημείο αναφοράς για τις πολιτικές του εξακολουθεί να απέχει πολύ από το επίπεδο πίεσης που προκάλεσε τις αναστροφές πολιτικής το 2025», έγραψε σε σημείωμά του την Τετάρτη ο Julian Emanuel της Evercore ISI. «Θεωρούμε ότι το 4,5% στην απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου και οι 6.500 μονάδες στον S&P 500 είναι επίπεδα που θα προκαλέσουν επανεξέταση της πολιτικής του».

Σήμερα, οι μετοχές ανέκαμψαν αφού ο Τραμπ δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς έως και 25% οκτώ μέλη του ΝΑΤΟ αν εξακολουθήσουν να φέρουν αντίρρηση στην προσάρτηση του νησιού στην Αμερική. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ σηκώνουν το οικονομικό και στρατιωτικό βάρος για το ΝΑΤΟ. Σε απάντηση, Ευρωπαίοι νομοθέτες ανέστειλαν την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ενώ η ένοπλη σύγκρουση αποκλείεται, η απειλή περισσότερων δασμών και μία συνεπακόλουθη πιθανή απομόνωση των ΗΠΑ, που θα οδηγούσε το δολάριο χαμηλότερα και τις ομολογιακές αποδόσεις υψηλότερα, θα μπορούσαν σύντομα να δοκιμάσουν το όριο αντοχής του Τραμπ στην οικονομική πίεση των αγορών.